Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

Читайте також По Україні знову вдарили "Орешником": чи може ракета нести ядерку і яка ППО здатна її збити

Якою була мета росіян?

Юрій Ігнат пояснив, що "Орешник" – це балістична ракета середньої дальності. Цією зброєю очільник Кремля Володимир Путін вже не вперше намагається залякати Захід, застосовуючи по Україні.

Минулого разу по Дніпру була приблизно така атака, сьогодні це Львівщина. Таким чином противник робить потужну медійну тему, тому що треба залякати Захід, "ми б'ємо далеко, аж під кордони країн НАТО",

– пояснив Ігнат.

За його словами, росіяни обрали цей регіон з метою впливу на партнерів України.

Ще одним завданням ворога стало поширення паніки серед населення: напередодні сильних морозів Росія продовжує атаки по об'єктах критичної інфраструктури фактично всіх регіонів, щоб вплинути на українців.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Які наслідки атаки?