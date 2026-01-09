Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

Читайте также По Украине снова ударили "Орешником": может ли ракета нести ядерку и какая ПВО способна ее сбить

Какой была цель россиян?

Юрий Игнат объяснил, что "Орешник" – это баллистическая ракета средней дальности. Этим оружием глава Кремля Владимир Путин уже не впервые пытается запугать Запад, применяя по Украине.

В прошлый раз по Днепру была примерно такая атака, сегодня это Львовщина. Таким образом противник делает мощную медийную тему, потому что надо запугать Запад, "мы бьем далеко, аж под границы стран НАТО",

– объяснил Игнат.

По его словам, россияне выбрали этот регион с целью влияния на партнеров Украины.

Еще одной задачей врага стало распространение паники среди населения: накануне сильных морозов Россия продолжает атаки по объектам критической инфраструктуры фактически всех регионов, чтобы повлиять на украинцев.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

Какие последствия атаки?