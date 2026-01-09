Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив 24 Каналу, що наразі головний наслідок для львів'ян та наших партнерів – психологічний. Адже ракета прилетіла надзвичайно швидко.

Які наслідки атаки?

Після оголошення тривоги у Львові, мешканці розуміють, що мають приблизно 20 – 30 хвилин, коли над містом з'являться ракети чи "Шахеди". Цього разу все було по-іншому. Вибухи пролунали буквально за лічені хвилини.

Ми побачили яскраве полум'я, зрозуміло, всі стривожилися. Коли я потім спілкувався з нашими ДСНС, з комунальниками, то перше, що нас цікавило – чи немає жертв. На щастя, це була глибока ніч, тому людей не було,

– розповів Андрій Садовий.

Росія уразила об'єкт критичної інфраструктури, є пошкодження. Але відповідні служби добре знають свою роботу. За час війни Львів та область атакували уже десятки разів.

Але сам факт, коли атакують місто, яке сьогодні є найбільшим гуманітарним хабом Європи, яке розташоване на межі Європейського Союзу, ще й ракетою, яка летить зі швидкістю 13 000 кілометрів – це безпрецедентно,

– наголосив міський голова Львова.

Він додав, що спілкувався з нашими міжнародними партнерами. Їм важко уявити, що саме сталося. Навряд чи у них є ракети, які можуть збивати таку зброю. Адже, як відомо, "Орешник" виходить на балістичну траєкторію, а під час наближення до цілі – йде вниз на піке. На певній відстані до землі ця ракета розділяється на 6 ракет, які атакують різні локації і вражають ціль.

Важливо! У ніч на 9 січня Росія провела чергову масовану атаку. Окрім Львівщини, ворог тероризував Київ. Загалом окупанти використали 36 ракет і майже 250 дронів. У Повітряних силах підтвердили запуск однієї балістичної ракети середньої дальності з полігону Капустин Яр. Звідти Росія уже запускала "Орешник".

На щастя, цього разу не було бойової частини, тому обійшлося без збитків, яких могла завдати така зброя. Втім ця ситуація показує, що США та Європі варто переосмислити те, що відбувається, адже ракета долетіла до Львова за кілька хвилин. Якщо дати їй ще певний час, вона легко дістанеться до столиць європейських країн.

Як живе місто після удару?

У Львові були проблеми з газопостачанням. Частина одного з районів міста відчула брак газу через пошкодження, які виникли внаслідок атаки. Однак уже до обіду 9 січня їх усунули.

Всі медичні заклади мають і запасну дизель-генерацію, і альтернативну дизель-генерацію, централізоване опалення, окремі заклади мають твердопаливні котли.

Місто зараз у спокійному режимі. Так, звичайно, є відключення електроенергії, але є альтернативи для наших медичних установ,

– підкреслив Садовий.

Якщо говорити про школи, ухвалили рішення про продовження канікул до середи 14 січня. Дистанційний формат не приносить користі, тому обрали канікули. До того ж Україну накрили снігопади та похолодання.

Зрозуміло, що атака збентежила львів'ян, але вже ввечері українці почали з неї жартувати, з'явилися безліч мемів. У цьому сенсі українці ще раз довели, що вони непереможні.

Що відомо про атаку на Львівщину?