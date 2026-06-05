Минулого місяця Росія застосувала 8 351 засіб повітряного нападу – майже на 1 700 більше, ніж у квітні, повідомили у Міноборони. Разом із традиційними "Шахедами" та крилатими ракетами ворог вперше під час масованого удару застосував балістичну ракету середньої дальності "Орешник".

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Які цілі вдалося збити і де ППО ще потребує посилення

За даними щоденних зведень Повітряних Сил ЗСУ, у травні противник запустив 8 150 безпілотників типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших – із них перехоплено 7 476, тобто 91,73%. Серед 211 крилатих і балістичних ракет збито 112, що становить понад 53%.

Найнапруженішою стала атака в ніч на 13 травня – понад 30-годинний безперервний удар із залученням 1 567 дронів і 56 ракет. Сили ППО відпрацювали з результатом 93% по безпілотниках і 72% по ракетах, фактично не припиняючи роботу та використовуючи лише короткі паузи для відновлення техніки й відпочинку особового складу.

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Надзвичайно складною за структурою стала атака в ніч на 24 травня: 600 безпілотників різних типів, понад 50 крилатих ракет, 30 балістичних ракет, "Кинджали", "Циркони" та два "Орешники" – все це летіло одночасно кількома хвилями. Попри масштаб загрози, українські захисники неба перехопили 91% дронів і понад половину від загальної кількості ракет.

Серед знищених у травні ракет – два "Кинджали", 50 крилатих Х-101, 11 "Калібрів", 24 "Іскандери-К", 14 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 10 балістичних "Іскандер-М/KN-23".

Водночас в умовах рекордного навантаження на систему захисту особливо гострою залишається потреба в ракетах PAC-3 до комплексів Patriot для перехоплення балістики. Це питання Україна наразі опрацьовує з партнерами – зокрема, воно має бути в порядку денному чергового засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", запланованого на червень.

Які особливості атак

Під час атаки 24 травня аналітики Інституту вивчення війни зафіксували, що Росія дедалі частіше використовує масовані дронові удари саме для того, щоб перевантажити українську ППО та підвищити ефективність наступних ракетних хвиль. За даними радника міністра оборони Сергія Бескрестнова, дрони-перехоплювачі того дня знищили понад 40% усіх збитих безпілотників.

Після травневих ударів по Києву експерти вказали на необхідність системного, а не точкового посилення всієї лінії перехоплення.