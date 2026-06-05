В прошлом месяце Россия применила 8 351 средство воздушного нападения – почти на 1 700 больше, чем в апреле, сообщили в Минобороны. Вместе с традиционными "Шахедами" и крылатыми ракетами враг впервые во время массированного удара применил баллистическую ракету средней дальности "Орешник".

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Какие цели удалось сбить и где ПВО еще нуждается в усилении

По данным ежедневных сводок Воздушных Сил ВСУ, в мае противник запустил 8 150 беспилотников типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других – из них перехвачено 7 476, то есть 91,73%. Среди 211 крылатых и баллистических ракет сбито 112, что составляет более 53%.

Самой напряженной стала атака в ночь на 13 мая – более 30-часовой непрерывный удар с привлечением 1 567 дронов и 56 ракет. Силы ПВО отработали с результатом 93% по беспилотникам и 72% по ракетам, фактически не прекращая работу и используя лишь короткие паузы для восстановления техники и отдыха личного состава.

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Чрезвычайно сложной по структуре стала атака в ночь на 24 мая: 600 беспилотников различных типов, более 50 крылатых ракет, 30 баллистических ракет, "Кинжалы", "Цирконы" и два "Орешники" – все это летело одновременно несколькими волнами. Несмотря на масштаб угрозы, украинские защитники неба перехватили 91% дронов и более половины от общего количества ракет.

Среди уничтоженных в мае ракет – два "Кинжала", 50 крылатых Х-101, 11 "Калибров", 24 "Искандеры-К", 14 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 10 баллистических "Искандер-М/KN-23".

В то же время в условиях рекордной нагрузки на систему защиты особенно острой остается потребность в ракетах PAC-3 к комплексам Patriot для перехвата баллистики. Этот вопрос Украина сейчас прорабатывает с партнерами – в частности, он должен быть в повестке дня очередного заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", запланированного на июнь.

Какие особенности атак

Во время атаки 24 мая аналитики Института изучения войны зафиксировали, что Россия все чаще использует массированные беспилотные удары именно для того, чтобы перегрузить украинскую ПВО и повысить эффективность следующих ракетных волн. По данным советника министра обороны Сергея Бескрестнова, дроны-перехватчики в тот день уничтожили более 40% всех сбитых беспилотников.

После майских ударов по Киеву эксперты указали на необходимость системного, а не точечного усиления всей линии перехвата.