Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Василий Пехньо, отметив, что ракета была без боевой части, что делает ее не такой страшной, как, например, "Искандер". Россияне же делали ставку не на военный эффект.

Смотрите также Способность к обороне будет все больше ослабевать: разведка Эстонии сделала прогноз в войне на 2026 год

На что рассчитывали в Кремле?

По словам военного обозревателя, "Орешник" может быть или с ядерной боевой частью, или без. Именно ракету без боевой части россияне запустили по Днепру в 2024 году и недавно по Львовской области.

В то же время Владимир Путин заявлял, что такая ракета может лететь на расстояние 5 тысяч километров. Поэтому, как отметил Пехньо, применение такой ракеты с боевой частью имеет смысл, если ее запускать на большее расстояние, например, по Европе. Поэтому сейчас очевидно, что пока россияне не собираются применять ядерное оружие.

Сейчас россияне осуществляют акты информационного воздействия на украинское и западное население. Они запускают его, потому что ракета кажется страшной и Украине нет противодействия – нет средств для ее сбивания, она гарантированно куда-то прилетит. Однако нет смысла ее запускать без боевой части – тогда это просто груда металла,

– пояснил он.

Военный обозреватель добавил, что "Орешник" без боевой части с кинетического обзора делает убытки, но не большие воронки в земле, как другое российское оружие. Поэтому такие тезисы являются лишь российской пропагандой для усиления страха.

Важно! Воздушные Силы подтвердили удар по Львовщине, заметив, что Россия выпустила 1 баллистическую ракету средней дальности с полигона Капустин Яр, что в России.

Что известно об ударе по Львовской области?