Ведь точность воздушных ударов Киева все возрастает. Об этом говорит глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, передает 24 Канал со ссылкой на ERR.
К чему готовиться России в 2026 году?
Кивисельг спрогнозировал дальнейший успех украинских ударов по территории России. Его будут определять:
- растущая интенсивность и расширение географии ударов украинских беспилотников и ракет;
- увеличение у Киева количества средств поражения и расширение их номенклатуры;
- дальнейший износ российской системы противовоздушной обороны.
В 2026 году активность и точность дальних ударов Украины будут расти, а вред, нанесенный вооруженным силам и экономике России, будет еще больше,
– отметил глава разведывательного центра.
Кивисельг отметил, что это в свою очередь будет ограничивать способность России вести войну и поддерживать образ страны с неисчерпаемыми ресурсами, способной длительное время противостоять атакам. Он добавил, что реальная обороноспособность России и ее способность отражать украинские удары, скорее всего, будет снижаться в течение 2026 года.
- Напомним, что в декабре 2025 года Украина побила рекорд по количеству атак на российскую нефтяную инфраструктуру.
- По данным СМИ, ЦРУ научило Киев, как бить по НПЗ так, чтобы наносить им максимальный ущерб.
- Как пишет издание Atlantic, США "тихо" позволили Украине удары по российскому "теневому флоту", иногда предоставляя для этого разведданные.
- Авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал 24 Каналу, что украинский оборонно-промышленный комплекс активно развивается. Отечественные производители постоянно совершенствуют вооружение, чтобы сделать его более эффективным и точным. По словам эксперта, количество ударов со временем будет расти, но главный акцент будут делать не на массовости, а на качестве. Сейчас Украина имеет много средств поражения с дальностью до 50 километров, а также наработки по системам с дальностью более 300 километров. Поэтому, по оценке Долинца, 2026 год может стать прорывным именно для ударов средней дальности – до 200 – 300 километров.