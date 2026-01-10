Адже точність повітряних ударів Києва дедалі зростає. Про це каже очільник розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, передає 24 Канал із посиланням на ERR.
До чого готуватися Росії у 2026 році?
Ківісельг спрогнозував подальший успіх українських ударів по території Росії. Його визначатимуть:
- зростаюча інтенсивність та розширення географії ударів українських безпілотників і ракет;
- збільшення у Києва кількості засобів ураження та розширення їхньої номенклатури;
- подальше зношення російської системи протиповітряної оборони.
У 2026 році активність і точність дальніх ударів України зростатимуть, а шкода, завдана збройним силам та економіці Росії, буде ще більшою,
– зазначив очільник розвідувального центру.
Ківісельг зазначив, що це своєю чергою обмежуватиме здатність Росії вести війну та підтримувати образ країни з невичерпними ресурсами, здатної тривалий час протистояти атакам. Він додав, що реальна обороноздатність Росії та її спроможність відбивати українські удари, швидше за все, знижуватиметься протягом 2026 року.
Нагадаємо, що у грудні 2025 року Україна побила рекорд за кількість атак на російську нафтову інфраструктуру.
За даними ЗМІ, ЦРУ навчило Київ, як бити по НПЗ так, аби завдавати їм максимальної шкоди.
Як пише видання Atlantic, США "тихо" дозволили Україні удари по російському "тіньовому флоту", інколи надаючи для цього розвіддані.
Авіаційний експерт Богдан Долінце розповів 24 Каналу, що український оборонно-промисловий комплекс активно розвивається. Вітчизняні виробники постійно вдосконалюють озброєння, щоб зробити його ефективнішим і точнішим. За словами експерта, кількість ударів з часом зростатиме, але головний акцент робитимуть не на масовості, а на якості. Наразі Україна має багато засобів ураження з дальністю до 50 кілометрів, а також напрацювання щодо систем із дальністю понад 300 кілометрів. Тому, за оцінкою Долінця, 2026 рік може стати проривним саме для ударів середньої дальності – до 200 – 300 кілометрів.