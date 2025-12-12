Москва считает эти действия пиратством и угрожает соответствующими мерами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Atlantic.
Как США могли позволить Украине бить по "теневому флоту" России?
Несмотря на публичные заявления о стремлении к мирному урегулированию, администрация Трампа одновременно поддерживает удары по российской нефтяной инфраструктуре, рассматривая их как эффективный инструмент давления на Кремль.
28 ноября морские дроны поразили танкеры Kairos и Virat у побережья Турции. 2 декабря министерство транспорта Турции сообщило об атаке на еще один российский танкер – Mersin – в Черном море. 10 декабря стало известно об ударе по судну Dashan. Киев заявил, что сухогруз двигался в Новороссийск и находился в исключительной экономической зоне Украины.
Президент Турции Реджеп Эрдоган осудил атаки на танкеры, заявив: "Мы не можем оправдать эти атаки ни при каких обстоятельствах".
Украинские дроны атакуют в частности российские нефтяные вышки
Центр спецопераций "Альфа" СБУ атаковал дронами платформу имени Филановского компании "Лукойл-Нижневолжскнефть". Это было первое подобное поражение.
Было зафиксировано не менее четырех попаданий по морской платформе. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более 20 скважин,, которые она обслуживает.
Затем они повторили атаку на платформу имени Филановского. Кроме того, была поражена еще одна платформа – имени Корчагина. Предварительно известно, что дроны повредили критическое оборудование на обеих платформах, поэтому те прекратили работу.