Повторной атаке подверглась платформа имени Филановского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Смотрите также Пылает один из крупнейших НПЗ в России: Генштаб отчитался о новых поражениях

Что известно о повторной атаке на нефтяные вышки России в Каспии?

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ во второй раз атаковали нефтедобывающую платформу имени Филановского. Кроме того, была поражена еще одна платформа – имени Корчагина. Обе принадлежат "Лукойл-Нижневолжскнефть".

Предварительно известно, что дроны повредили критическое оборудование на обеих платформах, поэтому те прекратили работу.

Справка: Месторождение имени Филановского – одно из крупнейших разведанных в России и в российской части Каспийского моря. Его запасы составляют 129 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа. Энергоресурсы экспортировали через Каспийский трубопроводный консорциум.

СБУ продолжает системную работу, направленную на сокращение поступлений в бюджет РФ от нефтегазового сектора. Частота, география и точность ударов - это сигнал РФ, что пока продолжается ее агрессия, "бавовна" будет гореть на всех российских объектах, работающих на войну,

– сообщил информированный источник в СБУ.

Какой была предыдущая атака на платформу имени Филановского?