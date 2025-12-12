Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Какие последствия ударов Сил обороны?

Силы обороны поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области. Речь идет об одном из крупнейших НПЗ оккупантов, который может перерабатывать от 15 миллионов тонн нефти и нефтяного конденсата в год. По словам военных, это предприятие задействовано в обеспечении вооруженных сил российских захватчиков.

Зафиксированы взрывы и мощный пожар в районе цели. Степень ущерба уточняется,

– говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, военные поразили склад боеприпасов в районе села Авдеевское (бывшее Первомайское) и места сосредоточения живой силы врага в районах Мирнограда и Родинского, Донецкой области.

В настоящее время потери врага уточняются.

Военные отметили, что Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставлять Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины.

