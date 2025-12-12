Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Читайте також "Місто стоїть": нові кадри з Ярославля після атаки дронів по одному із найбільших російських НПЗ
Які наслідки ударів Сил оборони?
Сили оборони уразили потужності нафтопереробного заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області. Йдеться про один з найбільших НПЗ окупантів, який може переробляти від 15 мільйонів тонн нафти та нафтового конденсату на рік. За словами військових, це підприємство залучене у забезпеченні збройних сил російських загарбників.
Зафіксовано вибухи та потужну пожежу у районі цілі. Ступінь збитків уточнюється,
– йдеться в повідомленні Генштабу.
Окрім того, військові уразили склад боєприпасів у районі села Авдіївське (колишнє Первомайське) та місця зосередження живої сили ворога у районах Мирнограда та Родинського, що на Донеччині.
Наразі втрати ворога уточнюються.
Військові наголосили, що Сили оборони й надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та примушуватимуть Росію припинити збройну агресію проти України.
Удари по Росії тривають: останні новини
Нещодавно безпілотники також атакували Сизранський нафтопереробний завод на річці Волга. Згодом стало відомо, що підприємство зупинило свою роботу, а ремонтні роботи після останньої атаки можуть тривати близько місяця.
Вночі 7 грудня дрони могли атакувати нафтобазу в Енгельсі, що в Саратовській області Росії. Тієї ночі мешканці регіону повідомляли про гучні вибухи.
У Генштабі ЗСУ підтвердили, що Сили оборони України уразили Темрюцький морський порт в Краснодарському краї. На об'єкті сталося займання внаслідок атаки, ступінь збитків наразі уточнюється.