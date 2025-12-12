Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Які наслідки ударів Сил оборони?

Сили оборони уразили потужності нафтопереробного заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області. Йдеться про один з найбільших НПЗ окупантів, який може переробляти від 15 мільйонів тонн нафти та нафтового конденсату на рік. За словами військових, це підприємство залучене у забезпеченні збройних сил російських загарбників.

Зафіксовано вибухи та потужну пожежу у районі цілі. Ступінь збитків уточнюється,

– йдеться в повідомленні Генштабу.

Окрім того, військові уразили склад боєприпасів у районі села Авдіївське (колишнє Первомайське) та місця зосередження живої сили ворога у районах Мирнограда та Родинського, що на Донеччині.

Наразі втрати ворога уточнюються.

Військові наголосили, що Сили оборони й надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та примушуватимуть Росію припинити збройну агресію проти України.

Удари по Росії тривають: останні новини