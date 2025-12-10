Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що відомо про наслідки атаки по НПЗ у Сизрані?

Сизранський нафтопереробний завод на річці Волга припинив перероблювати нафту 5 грудня після того, як був пошкоджений внаслідок атаки українського безпілотника. Про це виданню повідомили два джерела в цій російській галузі.

Співрозмовники повідомили, що дрони вразили установку перегонки сирої нафти CDU-6, яка є основним обладнанням заводу. Цю установку також було атаковано дронами у серпні 2025 року, після чого НПЗ зачинили на 2 тижні ремонту.

Одне з джерел повідомило, що нові ремонтні роботи після останньої атаки можуть тривати близько місяця.

Співрозмовники видання також наголосили, що перероблювання нафти на Сизранському заводі у 2024 році була значно нижчою за потужність НПЗ, становлячи лише близько 90 тисяч барелів на добу, або 4,3 мільйона метричних тонн.

Минулого року цей завод виробив 800 000 тонн бензину, 1,5 мільйона тонн дизельного пального та 700 000 тонн мазуту.

Що відомо про атаку на Сизранський НПЗ 5 грудня?