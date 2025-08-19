Чому завод зупинив роботу?

Вражений НПЗ розташований у Самарській області Росії та належить компанії "Роснєфть", повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

За інформацією видання, через атаку безпілотників на Сизранському заводі пошкоджена одна з двох установок, які виконують первинну переробку нафти АВТ-6.

Ушкодження зазнало обладнання, яке забезпечує 70% потужності НПЗ – переробляє 17 100 тонн нафти за добу.

Ремонтуватимуть установку щонайменше до кінця серпня.

Важливо! ЗМІ зазначають, посилаючись на джерела на підприємстві, що завод може спробувати ввести в роботу другу установку – АВТ-5. Однак її потужність значно менша – близько 7 100 тисяч тонн на добу.

Що відомо про атаку дронів на НПЗ?

Генеральний штаб раніше підтвердив, що Сизранський НПЗ був уражений зусиллями Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони. Російський завод зазнав атаки в ніч на 15 серпня.

Уражено Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії, який є одним з найбільших у системі “Роснафти”. Ціль уражена, зафіксовані пожежа і вибухи,

– заявили в Генштабі.

Перед цим українські дрони зупинили ще один великий нафтопереробний завод в Росії. ПАТ "Лукойл" у Волгограді після серії ударів безпілотників припинив завантажувати нафту.