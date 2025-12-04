Там пошкоджено 2 резервуари. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Astra.

Які наслідки атаки на нафтобазу "Лукойлу"?

Вранці 3 грудня губернатор Воронезької області повідомив про "незначне пошкодження" резервуарів з паливом після атаки безпілотників. За даними джерел, дрони атакували Бобрівську нафтобазу "Лукойлу" у селі Хрінове за адресою Залізнична, 7. Пошкодження отримали один резервуар із паливом та один порожній резервуар.

Варто зауважити, що Бобрівська нафтобаза є сховищем та розподільчим пунктом нафтопродуктів. Вона приймає паливо залізницею або авто, зберігає його в резервуарах, а потім відвантажує на АЗС, транспортним компаніям або іншим споживачам.

Атаки на Росію: коротко про наслідки