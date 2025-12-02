Як Україна б'є по НПЗ Росії?

Українські дрони щонайменше 14 разів успішно атакували нафтопереробні заводи Росії у листопаді. Це найкращий показник від початку війни, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Разом з тим українські військові завдали чотирьох атак по нафтових терміналах Росії, що знаходяться у Чорному морі. Також під удар потрапили танкери, які перевозили російську нафту.

Минулого тижня українські військові атакували два танкери у Чорному морі:

Як повідомили джерела у СБУ, мова йде про підсанкційні судна Kairos і Virat, які належать "тіньовому флоту" Росії. Їх уразили морські дрони Sea Baby, після чого танкери отримали критичні пошкодження та фактично були виведені з експлуатації.

Операцію спільно провели 13 Головне Управління військової контррозвідки Служби безпеки та ВМС України.

Окрім того, біля узбережжя Дакару у Сенегалі пролунали чотири вибухи на третьому судні, яке раніше перевозило російську нафту.

Як Україна атакувала важливий порт Росії?

Також морські дрони України у минулі вихідні пошкодили один із трьох причалів термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК). Він є головним маршрутом для експорту нафти не лише з Росії, але й і з Казахстану.

Вибух призвів до серйозних пошкоджень. Після цього причал зупинив відвантаження нафти, пише The Moscow Times.

Консорціум повідомив, що експлуатація виносного причального пристрою ВПУ-2 неможлива.

Вантажні та інші операції припинили, а танкери відвели за межі акваторії.

У підсумку у компанії залишився лише один робочий причал. Інший знаходиться на ремонті який може продовжитися до середини січня.

Через цю атаку на Каспійський трубопровідний консорціум відреагували у Казахстані. Казахське МЗС звернулося до України із закликом припинити удари по об'єктах КТК який забезпечує понад 1% світового експорту нафти, пише Reuters.

Варто знати! За оцінками аналітиків Kpler, через удари переробка нафти в Росії минулого місяця впала до близько 5 мільйонів барелів на добу. Як правило, цей період вона переробляла 5,3 – 5,5 мільйона барелів.

