Як Україна б'є по НПЗ Росії?
Українські дрони щонайменше 14 разів успішно атакували нафтопереробні заводи Росії у листопаді. Це найкращий показник від початку війни, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Разом з тим українські військові завдали чотирьох атак по нафтових терміналах Росії, що знаходяться у Чорному морі. Також під удар потрапили танкери, які перевозили російську нафту.
Минулого тижня українські військові атакували два танкери у Чорному морі:
- Як повідомили джерела у СБУ, мова йде про підсанкційні судна Kairos і Virat, які належать "тіньовому флоту" Росії. Їх уразили морські дрони Sea Baby, після чого танкери отримали критичні пошкодження та фактично були виведені з експлуатації.
- Операцію спільно провели 13 Головне Управління військової контррозвідки Служби безпеки та ВМС України.
Окрім того, біля узбережжя Дакару у Сенегалі пролунали чотири вибухи на третьому судні, яке раніше перевозило російську нафту.
Як Україна атакувала важливий порт Росії?
Також морські дрони України у минулі вихідні пошкодили один із трьох причалів термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК). Він є головним маршрутом для експорту нафти не лише з Росії, але й і з Казахстану.
Вибух призвів до серйозних пошкоджень. Після цього причал зупинив відвантаження нафти, пише The Moscow Times.
- Консорціум повідомив, що експлуатація виносного причального пристрою ВПУ-2 неможлива.
- Вантажні та інші операції припинили, а танкери відвели за межі акваторії.
У підсумку у компанії залишився лише один робочий причал. Інший знаходиться на ремонті який може продовжитися до середини січня.
Через цю атаку на Каспійський трубопровідний консорціум відреагували у Казахстані. Казахське МЗС звернулося до України із закликом припинити удари по об'єктах КТК який забезпечує понад 1% світового експорту нафти, пише Reuters.
Варто знати! За оцінками аналітиків Kpler, через удари переробка нафти в Росії минулого місяця впала до близько 5 мільйонів барелів на добу. Як правило, цей період вона переробляла 5,3 – 5,5 мільйона барелів.
Куди ще б'є Україна: останні новини
У ніч проти 2 грудня безпілотники атакувала нафтобазу "Орелнафтопродукт" у Лівнах Орловської області Росії. Губернатор заявив про пожежу на об’єктах паливно-енергетичного комплексу у Лівенському районі. Мешканці регіону зазначали, що загорілися щонайменше два резервуари на місцевій нафтобазі.
А 29 листопада масштабна пожежа спалахнула на Афіпському НПЗ у Краснодарському краї після удару по підприємству, яке забезпечує російську армію. За даними Оперативного штабу, полум’я охопило близько 250 квадратних метрів, пошкодивши частину технічного обладнання на території об’єкта.