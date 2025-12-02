Как Украина бьет по НПЗ России?

Украинские дроны по меньшей мере 14 раз успешно атаковали нефтеперерабатывающие заводы России в ноябре. Это лучший показатель с начала войны, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Вместе с тем украинские военные нанесли четыре атаки по нефтяным терминалам России, находящимся в Черном море. Также под удар попали танкеры, которые перевозили российскую нефть.

На прошлой неделе украинские военные атаковали два танкера в Черном море:

Как сообщили источники в СБУ, речь идет о подсанкционных судах Kairos и Virat, которые принадлежат "теневому флоту" России. Их поразили морские дроны Sea Baby, после чего танкеры получили критические повреждения и фактически были выведены из эксплуатации.

Операцию совместно провели 13 Главное Управление военной контрразведки Службы безопасности и ВМС Украины.

Кроме того, у побережья Дакара в Сенегале прогремели четыре взрыва на третьем судне, которое ранее перевозило российскую нефть.

Как Украина атаковала важный порт России?

Также морские дроны Украины в минувшие выходные повредили один из трех причалов терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Он является главным маршрутом для экспорта нефти не только из России, но и из Казахстана.

Взрыв привел к серьезным повреждениям. После этого причал остановил отгрузку нефти, пишет The Moscow Times.

Консорциум сообщил, что эксплуатация выносного причального устройства ВПУ-2 невозможна.

Грузовые и другие операции прекратили, а танкеры отвели за пределы акватории.

В итоге у компании остался только один рабочий причал. Другой находится на ремонте который может продлиться до середины января.

Из-за этой атаки на Каспийский трубопроводный консорциум отреагировали в Казахстане. Казахский МИД обратился к Украине с призывом прекратить удары по объектам КТК который обеспечивает более 1% мирового экспорта нефти, пишет Reuters.

Стоит знать! По оценкам аналитиков Kpler, из-за ударов переработка нефти в России в прошлом месяце упала до около 5 миллионов баррелей в сутки. Как правило, этот период она перерабатывала 5,3 – 5,5 миллиона баррелей.

