Почему экспорт нефти из Казахстана парализован?

В конце ноября Украина атаковала два танкера в Черном море, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Третье судно, которое ранее перевозило российскую нефть, подверглось четырем внешним взрывам у побережья Дакара, Сенегал.

Тогда был поврежден один из трех причалов на терминале Каспийского трубопроводного консорциума, который является крупнейшим отдельным пунктом поставки казахстанской нефти. Терминал соединяет месторождения Западного Казахстана (Тенгиз, Карачаганак) с российским побережьем Черного моря (Новороссийск).

Сейчас любые дальнейшие операции на причале невозможны, следовательно терминал КТК остается с одним рабочим причалом, поскольку другой проходит плановое техническое обслуживание. Они может продлиться до середины января из-за сезонных штормов в Черном море, – пишут в издании.

Казахстан, который до нападения поставлял в среднем почти 1,5 миллиона баррелей сырой нефти в день через КТК, активировал план перенаправления экспорта на альтернативные маршруты, чтобы сохранить свое производство. Страна назвала нападения на гражданскую энергетическую инфраструктуру "неприемлемыми", предупредив, что они представляют угрозу для глобальной энергетической безопасности.

К слову, в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что атаки не были направлены против Казахстана или третьих стран. Они являются частью защиты от полномасштабной российской агрессии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Как отметил спикер МИД Георгий Тихий, "Силы обороны Украины системно ослабляют военно-промышленный потенциал агрессора и лишают его средств для ведения войны и убийства наших людей".

Что известно об ударах ВСУ по России в ноябре?

Украинские военные по меньшей мере 14 раз в ноябре использовали беспилотники для атак на российские НПЗ

Это исторический максимум, совпадающий с четырьмя нападениями на нефтяные комплексы в Черном море в прошлом месяце, а также со взрывами на танкерах, перевозивших московскую нефть.

