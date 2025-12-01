Почему экспорт нефти продолжается?

Нефтяная компания Chevron из США сообщила, что загрузка сырья с ее предприятия Tengizchevroil продолжается, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Заметим, что в выходные Консорциум Каспийского нефтяного трубопровода (КТК), который пострадал от атаки дронов, объявил, что один из трех швартовых пунктов на терминале Новороссийска был поврежден. В результате работу приостановили.

Но уже в понедельник, по данным российских СМИ, загрузки нефти возобновили через швартовый пункт SPM 1, что единственный остается в работе. Хотя, как правило, для загрузки используют 2 пункта, а один остается резервным.

Однако швартовый пункт SPM 2 до сих пор поврежден после предыдущих атак.

А пункт SPM 3 находится на ремонте с 12 ноября,, и он может длиться до двух месяцев.

Полное закрытие порта КТК вчера было мерой предосторожности, SPM 1, возможно, уже восстановлено или будет восстановлено в ближайшее время. Спутниковые снимки показывают судно, пришвартовано к SPM 1 сегодня,

– отметили в консалтинговой компании Energy Aspects.

Однако, по ее информации, из-за атак дронов экспорт консорциума КТК уменьшился вдвое.

Стоит знать! До атаки, по данным источников в отрасли, объемы экспорта нефти Black Sea CPC Blend в декабре должны были вырасти до 1,7 миллиона баррелей в день против 1,45 миллиона баррелей в ноябре.

Что известно об атаке на Новороссийск?

Украинская атака на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске Краснодарского края состоялась утром 29 ноября. После этого он остановил отгрузку нефти, пишет The Moscow Times.

В компании сообщили, что выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения, и его эксплуатация невозможна.

Грузовые и другие операции прекратили, а танкеры отвели за пределы акватории консорциума.

Впрочем, во время атаки из персонала компании и среди подрядчиков никто не пострадал

Важно! Консорциум Каспийского нефтяного трубопровода (CPC) обрабатывает более 1% мирового экспорта нефти. Атака на него произошла на фоне активизации военных операций Украины в Черном море.

Почему Казахстан возмутился из-за атаки?