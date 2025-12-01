Почему экспорт нефти продолжается?
Нефтяная компания Chevron из США сообщила, что загрузка сырья с ее предприятия Tengizchevroil продолжается, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Заметим, что в выходные Консорциум Каспийского нефтяного трубопровода (КТК), который пострадал от атаки дронов, объявил, что один из трех швартовых пунктов на терминале Новороссийска был поврежден. В результате работу приостановили.
Но уже в понедельник, по данным российских СМИ, загрузки нефти возобновили через швартовый пункт SPM 1, что единственный остается в работе. Хотя, как правило, для загрузки используют 2 пункта, а один остается резервным.
- Однако швартовый пункт SPM 2 до сих пор поврежден после предыдущих атак.
- А пункт SPM 3 находится на ремонте с 12 ноября,, и он может длиться до двух месяцев.
Полное закрытие порта КТК вчера было мерой предосторожности, SPM 1, возможно, уже восстановлено или будет восстановлено в ближайшее время. Спутниковые снимки показывают судно, пришвартовано к SPM 1 сегодня,
– отметили в консалтинговой компании Energy Aspects.
Однако, по ее информации, из-за атак дронов экспорт консорциума КТК уменьшился вдвое.
Стоит знать! До атаки, по данным источников в отрасли, объемы экспорта нефти Black Sea CPC Blend в декабре должны были вырасти до 1,7 миллиона баррелей в день против 1,45 миллиона баррелей в ноябре.
Что известно об атаке на Новороссийск?
Украинская атака на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске Краснодарского края состоялась утром 29 ноября. После этого он остановил отгрузку нефти, пишет The Moscow Times.
- В компании сообщили, что выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения, и его эксплуатация невозможна.
- Грузовые и другие операции прекратили, а танкеры отвели за пределы акватории консорциума.
Впрочем, во время атаки из персонала компании и среди подрядчиков никто не пострадал
Важно! Консорциум Каспийского нефтяного трубопровода (CPC) обрабатывает более 1% мирового экспорта нефти. Атака на него произошла на фоне активизации военных операций Украины в Черном море.
Почему Казахстан возмутился из-за атаки?
Казахстан призвал Украину прекратить удары по Черноморскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
КТК, в состав которого входят российские, казахские и американские акционеры, принимает нефть с месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган и транспортирует ее к терминалу в Новороссийске.
Казахский МИД отметил, что атаки наносят специальный ущерб критической инфраструктуре международного консорциума и могут негативно повлиять на двусторонние отношения Казахстана и Украины.