Что известно о покупке доли российского компании?

Бизнесмен Ван Динхуа стал новым владельцем 5% акций компании "Рустакт", пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

"Рустакт" – это производитель беспилотника ВТ-40, который широко используется Россией для атак на Украину. Shenzhen Minghuaxin и другие компании, принадлежащие Вану, были крупными поставщиками запчастей для дронов для "Рустакта".

Сделка стала известной после обнаружения доказательных документов, которые Financial Times нашло в открытых российских архивах. Однако впоследствии данные были скрыты. Отмечается, что на момент сокрытия данных, основным владельцем "Рустакт" оставался бизнесмен Павел Никитин, который контролирует 95% акций компании.

Сэмюэл Бендетт, эксперт по беспилотникам Центра стратегических и международных исследований, заявил, что усиление сотрудничества между российским и китайским ВПК и зависимость Москвы от китайских запчастей для беспилотников означают, что "в этом объединении есть логика".

Интересно! Компания "Рустакт" была крупнейшим импортером компонентов для FPV-дронов в России с июля 2023 года по февраль 2025 года.

Давние связи

"Рустакт" и Shenzhen Minghuaxin уже работали вместе до сентября. Китайская компания доставила "Рустакту" комплектующих на сумму 304 миллиона долларов, а также товаров на сумму 107 миллионов долларов связанной российской компании "Завод Сантекс".

"Завод Сантекс" приобрел контроллеры на 66 миллионов долларов и двигатели постоянного тока на 37 миллионов долларов. Эти покупки, похоже, согласованы: российские документы показывают, что почти все таможенные документы "Завод Сантекс" были поданы "Рустактом".

Акционер "Рустакта" Павел Никитин ранее работал в компании "Завод Сантекс" и был ее акционером, прежде чем его сменил на посту руководителя белорус Егор Никитин. Согласно российским документам, фамилия, отчество и дата рождения Егора совпадают с данными Павла, что свидетельствует о том, что эти двое мужчин могут быть братьями-близнецами.

Согласно документам китайских компаний, Ван владеет 10% акций китайской компании Shenzhen Nasmin Investment. Егор Никитин владеет остальными 90%.

