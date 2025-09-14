Эксперты из NYT утверждают, что страна-агрессор продолжает с каждым разом увеличивать количество запущенных на Украину беспилотников, передает 24 Канал.

Как Россия наращивает производство дронов?

Резкое увеличение количества запущенных за один раз средств воздушной борьбы стало следствием беспрецедентного роста внутреннего производства дронов в России.

По данным NYT, там создали две основные производственные базы, к процессу производства беспилотников привлекают региональные правительства, предприятия, студентов, а иногда даже школьников.

Россия активно использует ударные дроны в сочетании с ракетами и обманными целями, чтобы прорывать украинскую систему ПВО.

Основной целью таких атак часто являются не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура – электростанции, промышленные предприятия, жилые кварталы.

Россияне запускают дроны преимущественно ночью, намеренно терроризируя население и пытаясь подорвать моральный дух украинцев.

Заметьте! Аналитики NYT подчеркивают, что Украина также активно применяет собственные беспилотники, осуществляя удары вглубь территории России. Однако масштабы российских атак значительно больше, а сами операции – все более изощренные.

Чем Кремль угрожает Западу?

Недавние случаи перелета по меньшей мере 19 российских беспилотников в Польшу, вторжение дронов в Литву и перехват российского БПЛА в румынском воздушном пространстве свидетельствуют о новом уровне угрозы не только для Украины, но и для стран НАТО.

Подобные инциденты показали, насколько сложно будет западным государствам противостоять массированным дроновым атакам в будущем, если их количество будет расти до тысяч.

Война вышла на новый этап по использованию дронов – как на фронте, так и в стратегических ударах,

– считает Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги.

В то же время он отметил, что хотя российские удары наносят значительный ущерб, однако только воздушная бомбардировка не гарантирует победы без наземного продвижения.

Согласно анализу данных Воздушных сил Украины, с сентября 2023 года количество дронов, которые Россия использует ежемесячно, постоянно растет.

Обратите внимание! В 2025 году (по состоянию на сентябрь) Россия уже выпустила более 34 000 ударных БпЛА и ложных целей: это почти в 9 раз больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Украина уничтожает около 88% из них, тогда как в прошлом году этот показатель достигал 93%. Но даже если сбивать 90%, остаются десятки аппаратов, достигающих целей.

Российское государство сделало ставку на масштабирование производства дронов - и это дает результат. На экономическом форуме во Владивостоке почти каждый российский регион демонстрировал собственное участие в изготовлении дронов. К этому привлекаются не только заводы, но и иностранная рабочая сила, студенты и ученики.



Российские дроны "Гербера" / Фото Defence Express

Аналитики считают, что Россия сейчас способна производить около 30 000 ударных дронов в год, основанных на иранских разработках. А уже в 2026 году это число может удвоиться.

По информации NYT, вражеские дроны совершенствуются: в них улучшают навигацию, снижают уязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы, меняют боевые части. В то же время тактика атак также изменилась.

Они летают выше, идут группами, меняют маршруты. Это – не только масштаб, это новая тактика и новая навигация,

– отмечает украинский аналитик Николай Белесков.

Как Украина отвечает на вражеские обстрелы?

Украинские мобильные группы на пикапах используют пулеметы, ПВО сбивает дроны ракетами, работают системы РЭБ. Но современное вооружение от Запада ограничено и преимущественно защищает только критическую инфраструктуру.

В то же время украинцы продолжают эффективно наносить удары по вражеской инфраструктуре в тылу России. В частности, в ночь на 14 сентября украинские дроны поразили кирийский нефтеперерабатывающий завод.

Это предприятие, входящее в число стратегически важных для россиян, ведь обеспечивает топливом не только несколько регионов России, но и военные подразделения.

Я думаю, что Украина на самом деле сбивает меньше дронов, чем официально сообщает,

– отмечает Конрад Музыка, польский военный аналитик из Rochan Consulting.

Как отмечают эксперты NYT, на передовой ситуация также меняется не в пользу Украины. Если раньше ВСУ имели преимущество в беспилотниках, то сейчас Россия ее почти нивелировала.

Сообщалось, что Россия также использует уникальные методы например, дроны с подключением через оптоволоконные кабели, что делает невозможным их глушение.

Что известно о положении в войне БпЛА между Украиной и Россией?