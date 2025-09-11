Генерал-майор вооруженных сил Австралии Мик Райан в отставке в эфире 24 Канала отметил, что Украине нужны несколько типов беспилотников. Прежде всего – все виды боевых дронов.
Смотрите также Малыш начал эту работу раньше других, – эксперт об успехах СБУ по поражению врага дронами
Что нужно Украине, чтобы обороняться?
"Сейчас они производятся миллионами, а силы беспилотных систем объединяют их в целостную структуру. Также нужны ударные беспилотники и ракеты большой дальности, которые Украина разрабатывает последние годы", – сказал Мик Райан.
Он добавил, что самая новая ракета – "Фламинго", но есть и много других моделей. Эти аппараты должны иметь большую дальность и мощные боевые части для максимального удара по российским военным предприятиям. Третий, чрезвычайно важный тип беспилотников – дроны-перехватчики.
Украина создала их для уничтожения российских дронов "Шахед" и других, нацеленных на гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Это будет сочетание всех средств. К сожалению, универсального решения, которое полностью нейтрализует эту угрозу, нет,
– сказал Райан.
Он пояснил, что нужна многоуровневая система в рамках координированной национальной противовоздушной и противодроновой обороны. Украина строила такую систему последние годы, и она продолжает развиваться и адаптироваться. В этом участвуют талантливые военные и ученые.
Производство оружия в Украине: что известно?
- Президент Украины заявил, что страна хочет развивать производство дронов-перехватчиков дронов-перехватчиков – они уже показали свою эффективность на поле боя. Киев предлагает производить такие дроны вместе с европейскими партнерами. Дроны-перехватчики – это специальные аппараты для уничтожения "Шахедов" и разведывательных БпЛА.
- Украина также создала современную ракету "Фламинго". В августе в Вашингтоне Зеленский представил ее президенту США. Ракета может летать на расстояние до 3000 километров.
- С нуля Украина построила мощную дроновую индустрию. Рост производства поражает – от нескольких тысяч FPV-дронов в 2022 году до более 2 миллионов в 2024-м и 200 тысяч ежемесячно в 2025 году.
- Зеленский заявлял, что Украина уже способна производить до 4 миллионов дронов в год.