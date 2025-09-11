Что Украина предлагает Европе?
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Александром Стуббом заявил, что Украина открыта к сотрудничеству в производстве дронов, сообщает 24 Канал.
При этом глава государства подчеркнул, что к совместному производству необходимо подойти максимально быстро. Мешать этому процессу не должны никакие бюрократические процессы.
Никто в мире не имеет столько ракет, чтобы сбивать все виды дронов. Ракета, которая стоит миллион, какой бы она ни была не может сбивать дроны, которые стоят десятки тысяч долларов, даже если это сто тысяч долларов,
– подчеркнул Зеленский.
Что известно о дронах-перехватчиках?
Дроны-перехватчики – это специальные беспилотные аппараты, предназначены для уничтожения вражеских дронов, в частности "Шахедов" и разведывательных БПЛА. Они оснащены высокоскоростными двигателями и цифровыми каналами связи, что позволяет достигать скорости до 330 километров в час и эффективно догонять цели.
В Украине разрабатывают несколько моделей таких дронов, которые уже применяются на фронте и демонстрируют высокую эффективность в противовоздушной обороне, хотя не могут полностью заменить традиционные системы ПВО, а служат важным дополнением для противодействия массированным атакам дронов.
Производство дронов в Украине: что известно?
После полномасштабного вторжения Украина с нуля построила индустрию по производству дронов. Ее развитие было чрезвычайно быстрым: производство выросло с нескольких тысяч FPV-дронов в 2022 году до более 2 миллионов в 2024-м. Президент Владимир Зеленский отметил, что страна уже может выпускать до 4 миллионов дронов в год.
Производство украинских беспилотников всех типов продолжает активно развиваться и в 2025-м: за год объемы выросли на рекордные 900%. Если прошлым летом промышленность выпускала около 20 тысяч дронов в месяц, то сегодня этот показатель превышает 200 тысяч.
Вместе с тем Зеленский отметил, что Украина пока отстает в производстве БПЛА от России. Он отметил, что российские войска более активно применяют дроны, тогда как Украина из-за ограниченных финансовых ресурсов не смогла вовремя увеличить собственное производство.