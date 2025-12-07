Журналист, аналитик издания Bild Юлиан Рёпке рассказал 24 Каналу, почему россияне начали использовать ракеты Р-60, которыми оснащают "Шахеды". Он предположил, имеет ли перспективу такое применение оружия россиянами.
К теме "Каждый звук пытается убить": как Россия совершенствует тактику "дроновой войны"
Какова цель россиян в применении дронов с ракетами?
Рёпке считает, что Россия применяет эти ракеты вместе с "Шахедами" пока экспериментальным образом.
Это очевидно, потому что ракета не была запущена, а дрон был сбит, поскольку Россия пока не знает, какие контрсредства способны поражать эти "Шахеды" – наземный огонь, истребители F-16 или Mirage 2000,
– подчеркнул он.
Если это F16 или Mirage 2000, возможно эти ракеты будут применяться. Однако, если что-то другое поразило этот "Шахед", а это, вероятно, по его мнению, именно так, по его мнению, то ракета Р-60 даже не были запущены, они не видят цель.
Обратите внимание! По мнению главного редактора Defense Express Олега Каткова, идея врага в использовании "Шахедов", оснащенных Р-60 заключается в том, чтобы они отражали атаки украинских средств борьбы с обычными дронами. А именно с вертолетами и легкомоторными самолетами.
Кроме того, еще одна причина, по которой применение ракет на дронах вряд ли станет обычным, Р-60 увеличивает стоимость одного "Шахеда". Эти дроны еще относительно дешевые – их стоимость примерно 100 тысяч евро за единицу. Она выросла, потому что россиянам пришлось адаптировать к средствам радиоэлектронной борьбы и к другим защитным мерам Украины.
При этом оснащение на "Шахеде" ракеты Р-60 удваивает его цену. Поэтому это не будет регулярным, ведь россияне не знают, вообще встретит ли такой дрон истребитель F16,
– объяснил журналист.
Однако это опасный эксперимент с дронами россиян. Они имеют много возможностей и используют до 600 единиц в течение одной ночи. Поэтому они могут сказать, что, мол, поставим ракеты класса "воздух-воздух" на десять дронов, дадим им новую sim-карту, чтобы они использовали другой тип навигации и этот десяток дронов полетит в Польшу. В этом заключается, по мнению аналитика издания Bild, большая проблема.
Это для России большое поле для экспериментов. Запад, к сожалению, дает ей время и возможности экспериментировать со своими дронами, изготавливать их все больше. Сейчас речь идет о 6 тысячах единиц в месяц,
– подчеркнул Юлиан Репке.
Использование ракет "воздух-воздух" в сочетании с дроном-носителем вызывает у журналиста серьезное опасение за будущее НАТО и Центральной Европы. Когда россияне, как предположил он, нападут на европейские страны, а это произойдет после того, как она завершит войну в Украине, российские дроновые флотилии будут не только огромными, но и оснащены большим количеством инструментов и хитростей, против которых у Запада сначала просто не окажется средств защиты.
Что известно о применении Россией "Шахедов" с ракетами Р-60?
Для того чтобы нейтрализовать действия новых российских средств, по словам генерала армии Николая Маломужа, Украине нужно упорно работать над усилением собственной противовоздушной обороны. А именно сосредоточить внимание на собственном военно-промышленном комплексе, чтобы найти важные решения. Кроме того, необходимо договариваться с партнерами о дополнительных средствах ПВО.
Военный эксперт Павел Нарожный считает, что это неприятная новость для Украины нас, ведь российский "Шахед" с ракетой представляет угрозу для наших самолетов и вертолетов. В то же время есть вопросы относительно эффективности использования ракет Р-60.
Как отметил авиационный эксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, сочетание "Шахеда" с ракетой Р-60 является сырым экспериментом с подвеской списанных ракет. Однако нельзя исключать, что уже через несколько месяцев россияне все учтут и "Шахед" с ракетой Р-60 станет реальной угрозой.