Журналист, аналитик издания Bild Юлиан Рёпке рассказал 24 Каналу, почему россияне начали использовать ракеты Р-60, которыми оснащают "Шахеды". Он предположил, имеет ли перспективу такое применение оружия россиянами.

К теме "Каждый звук пытается убить": как Россия совершенствует тактику "дроновой войны"

Какова цель россиян в применении дронов с ракетами?

Рёпке считает, что Россия применяет эти ракеты вместе с "Шахедами" пока экспериментальным образом.

Это очевидно, потому что ракета не была запущена, а дрон был сбит, поскольку Россия пока не знает, какие контрсредства способны поражать эти "Шахеды" – наземный огонь, истребители F-16 или Mirage 2000,

– подчеркнул он.

Если это F16 или Mirage 2000, возможно эти ракеты будут применяться. Однако, если что-то другое поразило этот "Шахед", а это, вероятно, по его мнению, именно так, по его мнению, то ракета Р-60 даже не были запущены, они не видят цель.

Обратите внимание! По мнению главного редактора Defense Express Олега Каткова, идея врага в использовании "Шахедов", оснащенных Р-60 заключается в том, чтобы они отражали атаки украинских средств борьбы с обычными дронами. А именно с вертолетами и легкомоторными самолетами.

Кроме того, еще одна причина, по которой применение ракет на дронах вряд ли станет обычным, Р-60 увеличивает стоимость одного "Шахеда". Эти дроны еще относительно дешевые – их стоимость примерно 100 тысяч евро за единицу. Она выросла, потому что россиянам пришлось адаптировать к средствам радиоэлектронной борьбы и к другим защитным мерам Украины.

При этом оснащение на "Шахеде" ракеты Р-60 удваивает его цену. Поэтому это не будет регулярным, ведь россияне не знают, вообще встретит ли такой дрон истребитель F16,

– объяснил журналист.

Однако это опасный эксперимент с дронами россиян. Они имеют много возможностей и используют до 600 единиц в течение одной ночи. Поэтому они могут сказать, что, мол, поставим ракеты класса "воздух-воздух" на десять дронов, дадим им новую sim-карту, чтобы они использовали другой тип навигации и этот десяток дронов полетит в Польшу. В этом заключается, по мнению аналитика издания Bild, большая проблема.

Это для России большое поле для экспериментов. Запад, к сожалению, дает ей время и возможности экспериментировать со своими дронами, изготавливать их все больше. Сейчас речь идет о 6 тысячах единиц в месяц,

– подчеркнул Юлиан Репке.

Использование ракет "воздух-воздух" в сочетании с дроном-носителем вызывает у журналиста серьезное опасение за будущее НАТО и Центральной Европы. Когда россияне, как предположил он, нападут на европейские страны, а это произойдет после того, как она завершит войну в Украине, российские дроновые флотилии будут не только огромными, но и оснащены большим количеством инструментов и хитростей, против которых у Запада сначала просто не окажется средств защиты.

Что известно о применении Россией "Шахедов" с ракетами Р-60?