Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что враг активно учится и придумывает новые варианты, как усложнить сбивание дронов. Украине нужно искать решение.
Как противодействовать таким "Шахедам"?
Как отметил Маломуж, Украине сверхважно усиленно работать над усилением собственной противовоздушной обороны. В частности нужно сосредоточиться и на собственном военно-промышленном комплексе, чтобы найти там дополнительные решения. Само собой также стоит договариваться с партнерами о дополнительных средствах ПВО.
Шахеты с ракетами "воздух – воздух" представляют угрозу. Однако они должны быть медленнее из-за большего веса. И украинская ПВО имеет возможность их сбивать.
Не менее важно выявлять места запуска этих дронов и масштабирование ударов по этим объектам. Кроме антидронових систем, важно вместе с партнерами искать эти места и бить по ним,
– отметил Маломуж.
Атаки "Шахедами" по Украине: коротко
- Россия атакует Украину "Шахедами" фактически каждый день. К примеру, в ночь на 2 декабря они запустили 62 ударных беспилотника.
- Недавно на сбитом "Шахеде" обнаружили ракету "воздуха – воздуха Р-60. Это создает дополнительные проблемы.
- Военный эксперт Павел Нарожный объяснил, почему враг прикрепил туда ракету Р-60. Однако тут еще есть несколько вопросов.