Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что враг активно учится и придумывает новые варианты, как усложнить сбивание дронов. Украине нужно искать решение.

Как противодействовать таким "Шахедам"?

Как отметил Маломуж, Украине сверхважно усиленно работать над усилением собственной противовоздушной обороны. В частности нужно сосредоточиться и на собственном военно-промышленном комплексе, чтобы найти там дополнительные решения. Само собой также стоит договариваться с партнерами о дополнительных средствах ПВО.

Шахеты с ракетами "воздух – воздух" представляют угрозу. Однако они должны быть медленнее из-за большего веса. И украинская ПВО имеет возможность их сбивать.

Не менее важно выявлять места запуска этих дронов и масштабирование ударов по этим объектам. Кроме антидронових систем, важно вместе с партнерами искать эти места и бить по ним,

– отметил Маломуж.

Обратите внимание! Недавно Силы обороны ударили по району хранения и пусков "Шахедов" во временно оккупированном Крыму.

Атаки "Шахедами" по Украине: коротко