Про це 24 Каналу розповів генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що ворог активно навчається та придумує нові варіанти, як ускладнити збиття дронів. Україні потрібно шукати рішення.

Як протидіяти таким "Шахедам"?

Як наголосив Маломуж, Україні надважливо посилено працювати над посиленням власної протиповітряної оборони. Зокрема потрібно зосередитися і на власному військово-промисловому комплексі, аби знайти там додаткові рішення. Само собою також варто домовлятися з партнерами про додаткові засоби ППО.

Шахеди з ракетами "повітря – повітря" становлять загрозу. Однак вони мали б бути повільнішими через більшу вагу. І українська ППО має змогу їх збивати.

Не менш важливо виявляти місця запуску тих дронів та масштабування ударів по цих об'єктах. Окрім антидронових систем, важливо разом з партнерами шукати ці місця та бити по них,

– зауважив Маломуж.

Зверніть увагу! Нещодавно Сили оборони вдарили по району зберігання та пусків "Шахедів" у тимчасово окупованому Криму.

Атаки "Шахедами" по Україні: коротко