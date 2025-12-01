Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили Спеціальних Операцій ЗСУ.

Що відомо про атаку на пусковий район "Шахедів"?

Уночі 28 листопада підрозділи deep strike Сил спеціальних операцій завдали успішне ураження по району зберігання та пуску ударних БпЛА типу "Шахед" поблизу мису Чауда, що на тимчасово окупованій території АР Крим.

ССО уразили пусковий район "Шахедів" у Криму: дивіться відео Сил Спеціальних Операцій

Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії,

– кажуть воїни.

Захисники зазначили, що росіяни на постійній основі використовують зазначену територію на півдні Криму, щоб запускати безпілотники для терору мирних жителів України.

