Після 24 лютого 2022 року зросла потреба у розвитку дронової сфери в Україні. Тепер безпілотники використовують не лише в ролі розвідників – вони завдають окупантам нищівної шкоди. Навчитись літати на них може кожен охочий в академії "Дронаріум".

Це школа, яка навчає військових та цивільних. Учні практикують застосування таких дронів як FPV, Mavic, Крила та дрони-бомбери. Як працюють інструктори, чому важливо вміти користуватись БпЛА та історії учнів – читайте в ексклюзивному репортажі спеціально для 24 Каналу.

Як і що вивчають у школі "Дронаріум"?

Ігор Островський, керівник львівської філії "Дронаріум" зазначив, що на початку повномасштабної війни на фронті на БпЛА літали лише ті військові, які були в АТО, адже вони вже мали досвід.

Однак з перших днів повномасштабного вторгнення відчувалась необхідність у дронах та їхньому розвитку. Зокрема, був випадок, коли 17-річний хлопець під Києвом підняв свій дрон і побачив ворожу колону. Він дав знати про неї українським військовим, які її знищили.

Цінність безпілотників зараз виросла в тисячу разів, порівняно з початком вторгнення. Спершу ми використовували їх лише для розвідки: подивитись, хто і де їде. Водночас ще під час АТО ми використовували скиди на дронах,

– наголосив він.

Одразу, коли стало очевидним, що ефективними є FPV-дрони, Україна почала стрімко розвиватись у цьому напрямку. Українські військові згодом перейшли і на бомбери "Баба Яга", як їх називають в Москві. Літати на всіх цих засобах можна саме у школі "Дронаріум".



Дрон Mavic, на якому вчаться літати в академії / Фото "Дронаріум"

Будь-який БпЛА підпорядковується всім авіаційним законам, тобто аеродинаміка і так далі. Тому треба знати, як він працює, чому саме дрон нахилився, чому він злітає, чому він літає. Крім того, ми навчаємо теоретичної тактики застосування. У нас є багато досвіду. У школі працюють інструктори, які їздять на фронт,

– пояснив Островський.

Він зазначив, що динаміка та стиль ведення війни сильно змінилась з появою дронів, важливу роль відіграють саме безпілотні авіаційні комплекси. Це бачать і іноземці, які приїжджають в Україну служити добровільно. Вони також мають можливість навчатись та покращувати свої навички в академії "Дронаріум".

Ексклюзивний репортаж про академію "Дронаріум": дивіться відео

Зауважте! З початком повномасштабного вторгнення академія "Дронаріум" підготувала понад 16 000 пілотів, які щодня застосовують свої навички на фронті.

Від цивільних до військових: історії учасників курсу

У школу, за словами керівника львівської філії, приходять також два типи цивільних: ті, яким просто цікаво політати, і ті, які розуміють, що їм прийдеться іти в армію. Другий тип людей навчається, щоб бути корисним у війську – одразу мати сертифікат та навички. Так їм вже буде легше пройти злагодження та воювати.

Учасниця курсу Олена розповіла, що вона приїхала на навчання зі своєю донькою з Канади. На її думку, передові технології щодо дронів зараз має знати кожен українець.

Чому ми вибрали "Дронаріум"? Тому що це одна з найкращих шкіл за відгуками, ми довго шукали. Тут є комплексне навчання: протидія РЕБ, ворожим дронам. Я не очікувала, що це буде так важко. Тільки зараз я зрозуміла, наскільки майстерні наші пілоти. Коли я дивлюсь, як Роберт Бровді "Мадяр" викладає відео, я розумію, наскільки це класно,

– зауважила вона.

Олена не очікувала, що на навчаннях у школі "Дронаріум" буде гарна обстановка. За її словами, тут панує взаємодопомога та професіоналізм. Вона почувається на курсах як вдома, адже інструктори дуже терплячі та намагаються викласти весь матеріал, який знають, і навіть більше.

Тим часом інструктор львівської філії "Дронаріум" розповів, що до них на навчання приходив професійний військовий, який давно служив в армії. Він вже перебував на пенсії та зрозумів, що не може всидіти вдома, хотів бути корисним. Тому вибрав найскладніший курс – навчання на FPV. Чоловік багато говорив про те, що військова історія пишеться саме зараз в Україні.

Йому 59 років. Коли я його побачив, я не повірив, що він прийде. Однак людина прийшла вчитися. Моїм завданням було перевірити його бажання і те, як він здобуває свої навички. Не можна ні на кому "ставити хрест". Цей чоловік мав бажання і через кілька днів почав літати,

– пригадав інструктор.

На дронах вчаться літати і цивільні, і військові / Фото "Дронаріум" і The Telegraph

Як Україна стала лідером у сфері збиття безпілотників?

Керівник львівської філії "Дронаріум" згадав випадки, коли російські дрони порушували повітряний простір Польщі та Румунії. Спершу країни їх не збивали, хоч мають набагато більше якісної техніки, яка б могла протидіяти ворожим БпЛА, ніж Україна.

"Ймовірно, проблема полягала у прийнятті рішень. Тут, напевно, більше мовиться про політику. Вони могли боятись, що якщо зіб'ють, то їм скажуть, що вони почали війну з росіянами, або це українці спеціально пропустили, щоб до них залетіло і так далі", – припустив він.

Цікаво! Академія "Дронаріум" разом з вихідцями "Птахів Мадяра" планують запустити у Польщі антишахедні курси. У такий спосіб Україна підготує поляків до відповіді на потенційну російську загрозу.



Європейські країни не наважуються збивати ворожі дрони / Фото "Дронаріум"

Островський також додав, що серед європейських країн чітку політику щодо російських дронів мають Литва та Латвія. Ці країни зрозуміли, наскільки це важливо, і вони найбільше цим цікавляться. Інші ж країни не усвідомлюють загрозу на вищому рівні, а населення не має доступу до повноти інформації щодо безпілотників.

Останні здобутки України щодо дронів:

Україна та Велика Британія підписали угоду про виробництво дронів-перехоплювачів Octopus. Зауважмо, що ці дрони є саме українською технологією перехоплення "Шахедів". Їх розробили ЗСУ, які вже використовують такі БпЛа у бою.

Тим часом російські війська без успішно намагаються розробити аналог українських дронів-бомбардувальників "Баба-Яга". Ці дрони України є важливими на полі бою, адже захищені від засобів радіоелектронної боротьби.

Для виявлення ворожих сил у тумані українські військові почали застосовувати інноваційну тактику використання дронів – наземні дрони у тандемі з FPV-дронами. В такий спосіб бійці зупинили штурм окупантів біля Покровська.