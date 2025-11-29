После 24 февраля 2022 года возросла потребность в развитии дроновой сферы в Украине. Теперь беспилотники используют не только в роли разведчиков – они наносят оккупантам сокрушительный вред. Научиться летать на них может каждый желающий в академии "Дронариум".

Это школа, которая обучает военных и гражданских. Ученики практикуют применение таких дронов как FPV, Mavic, Крылья и дроны-бомберы. Как работают инструкторы, почему важно уметь пользоваться БпЛА и истории учеников – читайте в эксклюзивном репортаже специально для 24 Канала.

Как и что изучают в школе "Дронариум"?

Игорь Островский, руководитель львовского филиала "Дронариум" отметил, что в начале полномасштабной войны на фронте на БпЛА летали только те военные, которые были в АТО, ведь они уже имели опыт.

Однако с первых дней полномасштабного вторжения ощущалась необходимость в дронах и их развитии. В частности, был случай, когда 17-летний парень под Киевом поднял свой дрон и увидел вражескую колонну. Он дал знать о ней украинским военным, которые ее уничтожили.

Ценность беспилотников сейчас выросла в тысячу раз, по сравнению с началом вторжения. Сначала мы использовали их только для разведки: посмотреть, кто и где едет. В то же время еще во время АТО мы использовали сбросы на дронах,

– подчеркнул он.

Сразу, когда стало очевидным, что эффективными являются FPV-дроны, Украина начала стремительно развиваться в этом направлении. Украинские военные впоследствии перешли и на бомберы "Баба Яга", как их называют в Москве. Летать на всех этих средствах можно именно в школе "Дронариум".



Дрон Mavic, на котором учатся летать в академии / Фото "Дронариум"

Любой БпЛА подчиняется всем авиационным законам, то есть аэродинамика и так далее. Поэтому надо знать, как он работает, почему именно дрон наклонился, почему он взлетает, почему он летает. Кроме того, мы обучаем теоретической тактике применения. У нас есть много опыта. В школе работают инструкторы, которые ездят на фронт,

– объяснил Островский.

Он отметил, что динамика и стиль ведения войны сильно изменилась с появлением дронов, важную роль играют именно беспилотные авиационные комплексы. Это видят и иностранцы, которые приезжают в Украину служить добровольно. Они также имеют возможность учиться и улучшать свои навыки в академии "Дронариум".

Эксклюзивный репортаж об академии "Дронариум": смотрите видео

Обратите внимание! С началом полномасштабного вторжения академия "Дронариум" подготовила более 16 000 пилотов, которые ежедневно применяют свои навыки на фронте.

От гражданских до военных: истории участников курса

В школу, по словам руководителя львовского филиала, приходят также два типа гражданских: те, которым просто интересно полетать, и те, которые понимают, что им придется идти в армию. Второй тип людей учится, чтобы быть полезным в армии – сразу иметь сертификат и навыки. Так им уже будет легче пройти слаживание и воевать.

Участница курса Елена рассказала, что она приехала на обучение со своей дочерью из Канады. По ее мнению, передовые технологии по дронов сейчас должен знать каждый украинец.

Почему мы выбрали "Дронариум"? Потому что это одна из лучших школ по отзывам, мы долго искали. Здесь есть комплексное обучение: противодействие РЭБ, вражеским дронам. Я не ожидала, что это будет так трудно. Только сейчас я поняла, насколько искусные наши пилоты. Когда я смотрю, как Роберт Бровди "Мадьяр" выкладывает видео, я понимаю, насколько это классно,

– заметила она.

Елена не ожидала, что на учениях в школе "Дронариум" будет хорошая обстановка. По ее словам, здесь царит взаимопомощь и профессионализм. Она чувствует себя на курсах как дома, ведь инструкторы очень терпеливы и пытаются изложить весь материал, который знают, и даже больше.

Между тем инструктор львовского филиала "Дронариум" рассказал, что к ним на обучение приходил профессиональный военный, который давно служил в армии. Он уже находился на пенсии и понял, что не может усидеть дома, хотел быть полезным. Поэтому выбрал самый сложный курс – обучения на FPV. Мужчина много говорил о том, что военная история пишется именно сейчас в Украине.

Ему 59 лет. Когда я его увидел, я не поверил, что он придет. Однако человек пришел учиться. Моей задачей было проверить его желание и то, как он приобретает свои навыки. Нельзя ни на ком "ставить крест". Этот человек имел желание и через несколько дней начал летать,

– вспомнил инструктор.

На дронах учатся летать и гражданские, и военные / Фото "Дронариум" и The Telegraph

Как Украина стала лидером в сфере сбивания беспилотников?

Руководитель львовского филиала "Дронариум" вспомнил случаи, когда российские дроны нарушали воздушное пространство Польши и Румынии. Сначала страны их не сбивали, хотя имеют гораздо больше качественной техники, которая могла бы противодействовать вражеским БпЛА, чем Украина.

"Вероятно, проблема заключалась в принятии решений. Здесь, наверное, больше говорится о политике. Они могли бояться, что если собьют, то им скажут, что они начали войну с русскими, или это украинцы специально пропустили, чтобы к ним залетело и так далее", – предположил он.

Интересно! Академия "Дронариум" вместе с выходцами "Птиц Мадьяра" планируют запустить в Польше антишахедные курсы. Таким образом Украина подготовит поляков к ответу на потенциальную российскую угрозу.



Европейские страны не решаются сбивать вражеские дроны / Фото "Дронариум"

Островский также добавил, что среди европейских стран четкую политику в отношении российских дронов имеют Литва и Латвия. Эти страны поняли, насколько это важно, и они больше всего этим интересуются. Другие же страны не осознают угрозу на высшем уровне, а население не имеет доступа к полноте информации о беспилотниках.

Последние достижения Украины относительно дронов:

Украина и Великобритания подписали соглашение о производстве дронов-перехватчиков Octopus. Заметим, что эти дроны являются именно украинской технологией перехвата "Шахедов". Их разработали ВСУ, которые уже используют такие БпЛа в бою.

Между тем российские войска без успешно пытаются разработать аналог украинских дронов-бомбардировщиков "Баба-Яга". Эти дроны Украины важны на поле боя, ведь защищены от средств радиоэлектронной борьбы.

Для выявления вражеских сил в тумане украинские военные начали применять инновационную тактику использования дронов – наземные дроны в тандеме с FPV-дронами. Таким образом бойцы остановили штурм оккупантов у Покровска.