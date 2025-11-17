Об этом сообщает Business Insider, который отмечает, что новый подход украинских защитников позволил вовремя обнаружить российские колонны и нанести по ним удары FPV-дронами, пишет 24 Канал.

Какую тактику использовали украинцы?

В субботу, 15 ноября, 93-я отдельная стрелковая бригада заявила, что нашла способ отражать атаки врага даже в густом тумане. Защитникам удалось остановить штурм россиян в селе Русин Яр, расположенном вблизи города Покровск. По словам военных, вражеская армия пыталась воспользоваться плохими погодными условиями, в частности густым туманом, и осуществить наступление на украинские позиции. Они надеялись, что украинские беспилотники будут "слепыми".

Россияне не учли одну вещь: современные наземные роботизированные разведывательные системы, которые во время штурмовых операций противника располагались в их тылу,

– добавляют в бригаде.

В 93-м полку рассказывают, что благодаря роботизированным разведчикам им удалось обнаружить передвижения российских подразделений. Это позволило операторам быстро поднять FPV-дроны и остановить продвижение врага. Военные утверждают, что БпЛА могут очень эффективно взаимодействовать с FPV-дронами даже тогда, когда погодные условия фактически делают невозможным их работу. В то же время наземные роботизированные машины различных типов берут на себя часть задач, которую обычно выполняет пехота.

Как россияне используют погодные условия в свою пользу? Густой туман давно создает проблемы украинским операторам БпЛА в зоне боевых действий, однако военные до сих пор не нашли универсальное решение для работы в таких условиях. По информации издания, россияне воспользовались густым туманом, чтобы продвинуться вглубь Покровска. Россия использует небольшие диверсионные группы по 2-3 бойца, пытаясь оставаться незамеченными и постепенного закрепляться на украинских позициях. Владимир Зеленский сообщает, что российские войска значительно преобладают численностью на этом участке фронта – ориентировочно 8 к 1. По его словам, последние дни враг резко активизировал штурмы в ключевом городе, которое имеет критическое логистическое значение. Ситуация там сложная, в частности из-за погодных условий, которые способствуют атакам,

– добавил президент. Погодные условия предоставили российским подразделениям возможность прорваться в Покровск уже механизированными колоннами. В то же время украинские защитники сообщают, что Кремль, вероятно, снова вернулся к привычной тактике – мелкие ударные группы вместо массированных штурмов. Какая ситуация на Покровском направлении сейчас?