Недавно оккупанты попытались прорвать украинские позиции к северу от Покровска. Эти враждебные действия выражают намерение Кремля – завершить окружение украинских сил в Покровске и Мирнограде, физически перерезав логистические пути к этим населенным пунктам, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.
Смотрите также Россия ударила ракетами по центру Балаклеи: есть погибшие, количество раненых – возросло
Что происходит в районе Покровска?
Россияне провалили попытки механизированных штурмов в районе Покровска, а потому вернулись к уже известной тактике инфильтрации. Враг проникает через украинские позиции небольшими пехотными группами по 2 – 3 военных. Оккупанты рассчитывают на то, что хотя бы одному из членов группы удастся закрепиться на позициях.
Весомую роль в нынешних боях за Покровск играют погодные условия. Обе стороны пытаются использовать их в свою пользу. Так, один из российских военных блогеров заметил, что под покровом тумана украинские подразделения могут выходить из города. Кроме того, туман мешает работе российских дронов, и этим самым помогает Украине обеспечивать снабжение в Покровск и Мирноград.
Последние новости с Покровского направления
- На Покровском направлении российские операторы дронов часто открывают огонь по собственным штурмовым подразделениям. "Дружественный огонь" привел к десяткам потерь среди оккупантов. Такая ситуация возникла из-за поспешности командования, массовые потери. неподготовленное подкрепление, а также проблемы со связью и координацией.
- В районе Покровска российские подразделения сталкиваются с проблемами в логистике и ротации, а контроль над кварталами города постоянно меняется. Общий темп их наступления замедлился, сообщает движение сопротивления "Атеш" со ссылкой на своих агентов в 39-й бригаде России. Российские военные жалуются на перебои с поставками боеприпасов и снаряжения.
- Президент Зеленский заявил, что решение о выводе войск из Покровска должно принимать командование на местах, подчеркивая: главное – жизнь солдат, а не удержание города любой ценой.
- Военный эксперт Василий Пехньо объяснил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский взял на себя полную ответственность за Покровское направление и решил продолжать оборону. План Украины – обеспечить открытие логистических путей.