Военный эксперт Василий Пехньо объяснил 24 Каналу, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский взял на себя полную ответственность за Покровское направление и принял решение продолжать оборону. Украинский план заключается в раскрытии логистических путей.

Какой реальный контроль ВСУ над Покровском?

По мнению эксперта, говорить о проценте контроля Покровска или Мирнограда пока бессмысленно, потому что вся линия фронта – красно-серая зона.

Масштабных стрелковых боев почти нет. 425-й штурмовой полк "Скала" во время зачисток на северной окраине Покровска продемонстрировал реальный масштаб боев – двое наших бойцов против двух россиян. Остальную работу выполняют дроны,

– объяснил Пехньо.

Украинские бойцы ведут ожесточенные бои за Красный Лиман и Родинское. Командование планирует удержать по крайней мере северную часть Мирнограда и частично сохранить контроль над северной частью Покровска.

"Главнокомандующий ВСУ Сырский имеет полную картину ситуации и на основе этих данных принял решение продолжать оборону Покровска", – отметил Пехньо.

Что известно о потерях врага на Покровском направлении?