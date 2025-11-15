Военный эксперт Василий Пехньо объяснил 24 Каналу, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский взял на себя полную ответственность за Покровское направление и принял решение продолжать оборону. Украинский план заключается в раскрытии логистических путей.
Смотрите также: Летят до 50 километров: авиаэксперт объяснил, как Россия увеличила дальность дронов на оптоволокне
Какой реальный контроль ВСУ над Покровском?
По мнению эксперта, говорить о проценте контроля Покровска или Мирнограда пока бессмысленно, потому что вся линия фронта – красно-серая зона.
Масштабных стрелковых боев почти нет. 425-й штурмовой полк "Скала" во время зачисток на северной окраине Покровска продемонстрировал реальный масштаб боев – двое наших бойцов против двух россиян. Остальную работу выполняют дроны,
– объяснил Пехньо.
Украинские бойцы ведут ожесточенные бои за Красный Лиман и Родинское. Командование планирует удержать по крайней мере северную часть Мирнограда и частично сохранить контроль над северной частью Покровска.
"Главнокомандующий ВСУ Сырский имеет полную картину ситуации и на основе этих данных принял решение продолжать оборону Покровска", – отметил Пехньо.
Что известно о потерях врага на Покровском направлении?
- Российские войска концентрируют свои атаки на Покровском направлении, однако несут существенные потери от украинских Сил обороны. С 10 по 15 ноября оккупанты потеряли 524 военнослужащих и 55 единиц техники на этом направлении.
- Силы спецопераций Украины уничтожили скопление российских войск в населенном пункте Уют с помощью дронов. Операция сорвала планы врага окружить Покровско-Мирноградскую агломерацию.
- Сырский рассказал о масштабах зачисток от вражеских ДРГ в Покровском районе.
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что россияне не контролируют город Покровск и не окружили украинские войска.