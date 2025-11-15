Ранее дроны на оптоволокне преодолевать расстояние в 20 – 25 километров. Авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что Украина могла первой начать использовать такие виды вооружения, однако отказалась от этой идеи, а впоследствии в России заработал этот механизм.

Что влияет на расстояние дронов на оптоволокне?

Константин Криволап отметил, что в Украине начали появляться дроны на оптоволокне, которые могут лететь на расстояние примерно 30 километров.

Он объяснил, что увеличение дальности полета зависит от различных технических показателей. Однако вся середина дрона остается та, которой была, но тогда возникает потребность изменить концепцию управления.

Основной вопрос в расстоянии полета, соответственно, какая длина катушки и какое боевое снаряжение дрона. Ведь чем больше катушка, тем меньше можно взять (боевой части – 24 Канал),

– сказал авиационный эксперт.

Оккупанты же нашли решение, которое позволяет с увеличенным весом долетать на 50 километров.

