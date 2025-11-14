Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, на Харьковщине усиленно устанавливают антидронные сетки. Каждый день там возводят до 10 километров этих конструкций.

Как на Харьковщине устанавливают антидронные сетки?

Как рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, на Харьковщине наращивают эшелонированную противовоздушную оборону. Одна из ее частей – антидронные сетки, которые устанавливают на дорогах. Они позволяют бороться против российских FPV-дронов.

Сейчас в первую очередь планируют накрыть 980 километров различных дорог. Масштабы действительно большие, но каждый день покрывается определенное расстояние.

Приоритетные направления сейчас – Купянское и Изюмское. Также есть Лозовское направление. Далее будем смотреть по обстоятельствам, – сказал Синегубов.

Ситуация на Харьковщине: кратко