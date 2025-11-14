Работники ехали выполнять задание на поврежденный объект. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Что известно о вражеском ударе по группе газовиков?

По информации пресс-службы Харьковской областной прокуратуры, произошло это 14 ноября около 07:30 в селе Черкасские Тишки Циркуновской громады.

Там российский FPV-дрон попал в служебный автомобиль газовой службы, который направлялся на ремонт предварительно поврежденного газопровода.

Автомобиль был гражданским и обозначенным символикой энергетической компании. К счастью, все четверо работников остались живы.

Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, даже в зонах повышенной опасности, где кроме квалификации важна быстрая и взвешенная реакция на угрозу жизни,

– отметили в Минэнерго.

Предыдущие атаки оккупантов на Харьковщину