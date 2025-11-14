Работники ехали выполнять задание на поврежденный объект. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Что известно о вражеском ударе по группе газовиков?
По информации пресс-службы Харьковской областной прокуратуры, произошло это 14 ноября около 07:30 в селе Черкасские Тишки Циркуновской громады.
Там российский FPV-дрон попал в служебный автомобиль газовой службы, который направлялся на ремонт предварительно поврежденного газопровода.
Автомобиль был гражданским и обозначенным символикой энергетической компании. К счастью, все четверо работников остались живы.
Последствия атаки оккупантов / Видео ГТС Украины
Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, даже в зонах повышенной опасности, где кроме квалификации важна быстрая и взвешенная реакция на угрозу жизни,
– отметили в Минэнерго.
Предыдущие атаки оккупантов на Харьковщину
Утром 13 ноября российский дрон нанес удар по гражданским, которые направлялись получить пенсию и приобрести продукты. К сожалению, в результате атаки погибли три человека.
На днях Россия осуществила удар по автотранспортному предприятию в Харькове, предположительно применив три беспилотника типа "Герань". В момент атаки на территории находилось 15 работников.
12 ноября российские войска трижды обстреляли центральную часть Харькова, нанеся удары по Холодногорскому району. В результате этого пострадало гражданское предприятие и несколько частных домов. По меньшей мере пять человек получили травмы, четверо из них были госпитализированы.