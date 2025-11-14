Працівники їхали виконувати завдання на пошкоджений об'єкт. Про це інформує 24 Канал із посилання на Міненерго.

Що відомо про ворожий удар по групі газовиків?

За інформацією пресслужби Харківської обласної прокуратури, сталося це 14 листопада близько 07:30 у селі Черкаські Тишки Циркунівської громади.

Там російський FPV-дрон поцілив у службовий автомобіль газової служби, який прямував на ремонт попередньо пошкодженого газопроводу.

Автомобіль був цивільним і позначеним символікою енергетичної компанії. На щастя, усі четверо працівників залишилися живими.

Наслідки атаки окупантів / Відео ГТС України

Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, навіть у зонах підвищеної небезпеки, де окрім кваліфікації важлива швидка та зважена реакція на загрозу життю,

– наголосили в Міненерго.

