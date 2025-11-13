Про це повідомили Офіс Генерального прокурора і 77 окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада Десантно-штурмових військ України. передає 24 Канал.

Дивіться також Окупанти тероризували Арциз на Одещині: під ударом була критична інфраструктура

Що відомо про російський удар?

Зазначається, що зранку 13 листопада кілька місцевих жителів їхали на мотоблоках між населеними пунктами Загризове та Богуславка Харківської області. Один із мотоблоків вразив російський FPV-дрон.

На місці загинули дві жінки, ще один чоловік помер дорогою до лікарні. Одна людина поранена. Прокурори спільно з правоохоронцями документують воєнний злочин та встановлюють усі обставини чергової атаки Росії по цивільних,

– ідеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначають, що це сталося коли люди їхали за пенсією та продуктами. У 77-й окремій аеромобільній бригаді вказують, що цивільні намагалися лише евакуюватися з району бойових дій.

Внаслідок російської атаки загинули люди: дивіться відео (Увага! Чутливі кадри, 18+)

"Атака мала навмисний характер і була спрямована на людей, які не становили жодної воєнної загрози. Унаслідок удару загинули троє мирних мешканців та тварина. У зоні ураження не було будь-яких військових цілей або інфраструктури подвійного призначення", – додали у бригаді.

Які ще злочини нещодавно здійснили росіяни?