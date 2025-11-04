Жодних військових об'єктів поряд не було. Ворог навмисне атакував цивільних, передає 24 Канал із посиланням на 77 окрему аеромобільну бригаду ДШВ ЗСУ.

Що відомо про вбивство людей у Кругляківці?

На опублікованих кадрах, видно, як чоловік із собакою йдуть дорогою. Цивільний тримає у руці білий прапор. Вже за мить ворожий FPV-дрон влучає по них. Далі у кадрі – інший чоловік. Ще видно, як він перехрещується, а за мить – приліт, вибух і понівечене тіло на дорозі.

У бригаді кажуть, що розстріл цивільних окупанти зняли самі. Противник планує поширити кардри у пропагандистських матеріалах та звинуватити ЗСУ.

Цей факт свідчить про системну практику дезінформації та намагання перекласти вину за воєнні злочини на нашу сторону,

– пояснили військові.

До слова, прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей.

Наслідки атаки на цивільних / Чутливі кадри +18

Що відомо про інші воєнні злочини Росії?