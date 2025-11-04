Жодних військових об'єктів поряд не було. Ворог навмисне атакував цивільних, передає 24 Канал із посиланням на 77 окрему аеромобільну бригаду ДШВ ЗСУ.
Дивіться також Воєнні злочини в Бучі: ГУР оприлюднило дані п'ятьох російських катів
Що відомо про вбивство людей у Кругляківці?
На опублікованих кадрах, видно, як чоловік із собакою йдуть дорогою. Цивільний тримає у руці білий прапор. Вже за мить ворожий FPV-дрон влучає по них. Далі у кадрі – інший чоловік. Ще видно, як він перехрещується, а за мить – приліт, вибух і понівечене тіло на дорозі.
У бригаді кажуть, що розстріл цивільних окупанти зняли самі. Противник планує поширити кардри у пропагандистських матеріалах та звинуватити ЗСУ.
Цей факт свідчить про системну практику дезінформації та намагання перекласти вину за воєнні злочини на нашу сторону,
– пояснили військові.
До слова, прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей.
Наслідки атаки на цивільних / Чутливі кадри +18
Що відомо про інші воєнні злочини Росії?
- Сержант російської армії Володимир Борзунов підтвердив участь у вбивствах цивільних у Бучі, зокрема Дмитра Коновалова, Володимира Рубайла та Ігоря Городецького.
- Російський дрон прицільно влучив у мікроавтобус у Сумській області, внаслідок чого загинув 69-річний чоловік і постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей.
- 20 жовтня в селі Званівка на Донеччині окупанти розстріляли п'ятьох цивільних, одна постраждала жінка вижила та втекла.