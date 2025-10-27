Сержант Борзунов підтвердив факти вбивств російськими військовими трьох цивільних бучанців: Володимира Рубайла, Олександра Коновалова та Ігоря Городецького, які відбулися 4 – 5 березня 2022 року в районі вулиці Яблунської у Бучі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування "Радіо Свобода".

Дивіться також З полону повернувся цивільний, якого росіяни викрали під час окупації Бучі

Що розповів Борзунов про вбивства цивільних у Бучі?

Під час телефонної розмови із журналістом "Радіо Свобода" сержант Володимир Борзунов підтвердив, що бійці, які були під його командуванням, вбили цивільного бучанця Дмитра Коновалова. Це сталося 4 березня близько 16:30 поруч із багатоповерхівкою на вулиці Яблунській, 203-б.

Борзунов розповів про вбивства цивільних у Бучі: відео "Радіо Свобода"

Військовослужбовець впритул його розстріляв. Я у нього сам особисто перевіряв документи, чи був він військовослужбовцем,

– розповів окупант.

Хоча Борзунов і визнав, що бучанця Коновалова розстріляли його підлеглі, проте стверджував, що чоловік нібито "вибіг з-за будинку і накинувся на російського військового". Однак свідки вбивства Коновалова спростували це та заявили, що 41-річний бучанець стояв, курив й не нападав на російських військових.

Журналісти також ідентифікували псковського десантника Борзунова на відео з камер спостереження в момент вбивства цивільного бучанця 70-річного Володимира Рубайла. Псковський десантник Борзунов підтвердив, що саме російські військові стріляли в Рубайла, але заперечив, що він та його підопічні причетні до вбивства цього чоловіка.

Окрім цього, він розповів, що у вечір із 4 на 5 березня разом із підопічними розквартирувався у багатоповерховому будинку на вулиці Яблунській, 203-а. Саме в той час там, ймовірно, відбулося вбивство мешканця цього будинку – 43-річного Євгена Петрашенка.

Одна з мешканок цієї багатоповерхівки повідомила, що російські військові ввечері 4 березня 2022 року почали проводити в будинку перевірки та обшуки. А вже наступного дня вона запитала в армійців, де подівся її сусід Євген, на що ті відповіли, що Петрашенко "поїхав на машині". 6 березня один із сусідів знайшов Євгена застреленим у його квартирі.

На камерах спостереження можна побачити, що поруч із Борзуновим постійно перебуває неідентифікований снайпер, який використовує, зокрема, "Вінторєз", набої до якого й були знайдені на місці вбивства бучанця Євгена Петрашенка.

Також Борзунов підтвердив, що 5 березня російські військові вбили цивільного бучанця Ігоря Городецького. До цього може бути причетний командир 5-ї роти 234-го десантно-штурмового полку капітан Євген Плюснін та сам Володимир Борзунов.

Журналісти зафіксували на камері спостереження, як 5 березня сержант разом з іншими російськими військовими затримали цивільного бучанця Ігоря Городецького, а потім відконвоювали його за ріг вулиць Яблунської та Гагаріна (тепер Каденюка). Борзунов підтвердив цей факт.

Вже за дві години на відео з дрона українських військових зі складу ТРО "Азов-Київ" помітно, як в цьому місці лежить долілиць вбитий Городецький. За словами Борзунова, рішення вбити 41-річного цивільного бучанця Городецького ухвалив командир 5-ї роти, бо цивільний чоловік начебто "чинив спротив".

Проте на записі, який зафіксував затримання Городецького, не помітно жодних ознак агресивної поведінки цивільного чоловіка та будь-яких інших дій, які б загрожували життю російських військових. Борзунов не заперечив, що виконав цей наказ та заявив, що йому "все одно".

Зауважимо, що невдовзі після виходу із Бучі він очолив одне із відділень розвідки псковського 234-го десантно-штурмового полку. Станом на 2025 рік Борзунов продовжує службу в збройних силах Росії.

Воєнні злочини росіян у Бучі: останні новини