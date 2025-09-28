Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

Хто вбивав українців у Бучі?

Росія досі не визнала цей злочин. А Україна досі не змогла встановити всіх його жертв.

Сотні мешканців було вбито та закатовано; понад 100 поховано у братській могилі біля православної церкви. Інших убивали під час втечі. Підвал дитячого літнього табору перетворили на камеру тортур, де систематично ґвалтували жінок і дітей. Солдати перерізали горла, калічили жертв і вбивали батьків на очах у їхніх дітей,

– нагадали журналісти.



Офіцери, які командували злочинами в Бучі / Скриншот

Найголовніша людина, яка доклала руку до злочинів, – генерал-полковник Олександр Чайко, командувач Східного військового округу. В лютому 2022 року він очолював російську армію та був найвищим за званням офіцером на території України.

Чайко свого часу служив у Сирії. Як і генерал-майор Сергій Чубарикін, командувач елітної 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії. Цей підрозділ скоїв більшість воєнних злочинів у Бучі, чинив страти, піддавав людей тортурам і просто мародерив.

Солдати під командуванням Чубарикіна були ідентифіковані, і стверджується, що вони проводили операції із "зачистки", полюючи на людей зі списків та обходячи будинки, виявляючи потенційних загроз. Тих, кого вони забирали, катували та страчували,

– інформує медіа.

Полковник Азатбек Омурбеков із 64 окремої мотострілецької бригади особисто брав участь у тому, що The Times назвали грубими порушеннями прав людини. Він безпосередньо відповідає за вбивства, зґвалтування та тортури, говорять у Держдепі. В Україні його називають найкривавішим злочинцем на Київщині та бучанським м'ясником.

Після повідомлень про злочини Омурбекова та його підлеглих Путін оголосив, що нагородить 64 бригаду. Міністерство оборони Росії підвищило його у званні та присвоїло йому звання Героя Росії,

– акцентували The Times.

Генерал-полковник Олександр Санчик командував солдатами, які катували та ґвалтували бучанців.

Цього року Путін підвищив генерала-полковника Валерія Солодчука. Його підлеглі теж убивали в Бучі.

Солдати полковника Юрія Мєдвєдєва скоїли понад 40 актів зґвалтування. На щастя, росіяни самі ж і вбили його у 2022 році.

Бійці полковника Андрія Кондрова теж убивали цивільних і мародерили.

На полковника Артема Городілова США наклали санкції за "грубі порушення прав людини". Під цим розуміють позасудові страти. За кілька днів після закінчення окупації Бучі Городилова підвищили до полковника. Та зараз він перебуває під судом у Москві за звинуваченням у шахрайстві.

Підполковник Денис Суворов викрав українського офіцера, прив'язав його до дерева та катував. Тіло потім викинув в яму.

Полковник Олексій Толмачєт керував тими, кого звинувачують у незаконному затриманні, інсценуванні страт, жорстокому поводженні та мародерстві.

Генерал-майор Володимир Селіверстов був у командному пункті на вулиці Яблунській у Бучі.

Генерал-майор Вадим Панков наказав солдатам убити 30 місцевих жителів. А інших цивільних примусив прибирати тіла загиблих росіян.

Полковник Сергій Карасьов напав на жінку, пістолетом вибив їй зуби та вистрілив у голову цивільному.

Журналісти повідомили, що особи цих 13-тьох були встановлені незалежними юристами та слідчими з використанням розвідки з відкритих джерел.

Ця війна є однією з перших, у якій слідчі змогли використовувати відео з камер спостереження, відео з телефонів та соціальні мережі для переслідування воєнних злочинів,

– указало видання.

Росія досі говорить, що Буча – це "інсценізація"