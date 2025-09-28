Черговий воєнний злочин загарбників вдалося зафіксувати завдяки перехопленій розвідниками розмові між командиром російського підрозділу та його підлеглим, передає 24 Канал із посиланням на ГУР.

Що відомо про страту українських полонених?

Так, окупант доповідає начальству про те, що у полон потрапили двоє українських військових. Обидва – поранені і беззбройні. У відповідь командир наказує розстріляти українців. Він кілька разів повторює свій злочинний наказ.

"Застрели их на..й, пленных не берём б...дь, застрели на...й. Быстро уходи", – кричить росіянин підлеглому.

Перехоплення розмови окупантів: дивіться відео

Прямий наказ командира на страту військовополонених вкотре доводить, що воєнні злочини – свідома та цілеспрямована політика держави-агресора,

– наголосили у ГУР та пообіцяли окупантам справедливу відплату.

Які останні новини про воєнні злочини Росії