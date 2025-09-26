Коли росіяни затримали автобус зі співробітниками залізорудного комбінату, Матвєєв намагався їх визволити, але сам потрапив у полон. Це сталося 13 березня 2022 року. З того часу про міського голову Дніпрорудного було мало інформації. Було лише відомо, що його утримували у кількох в'язницях, передає 24 Канал із посиланням на "Слідство. Інфо".

Що відомо про загибель мера Дніпрорудного у полоні?

Матвєєв пробув у полоні майже три роки. У 2024 році під час одного з обмінів росіяни повернули його тіло. Ворог закатував українського чиновника у полоні.

Деталі загибелі мера Дніпрорудного з'ясувалися нещодавно. Їх розповіли повернуті під час останніх обмінів захисники. Виявилося, чиновника забили під час "прийомки" у СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю Росії. Через кілька днів він помер у камері від побоїв.

Дата смерті Євгенія Матвєєва залишається невідомою.

В Офісі генпрокурора виданню розповіли, що наразі з'ясовують усі обставини загибелі Матвєєва у неволі.

До слова, в цьому ж СІЗО у місті Кізел померла журналістка Вікторія Рощина. Раніше місцем загибелі медійниці вважали Таганрог. Рощина померла 19 вересня 2024 року безпосередньо у слідчому ізоляторі, де вона перебувала менш як два тижні.

