Закатовану журналістку Вікторію Рощину поховали у Києві – фоторепортаж

Як проходила церемонія прощання з Вікторією – далі в ексклюзивному фоторепортажі 24 Каналу.
Що відомо про похорон Вікторії Рощиною?
Панахида за загиблою Вікторією Рощиною розпочалася о 12:00 у Михайлівському Золотоверхому соборі.
Після цього відбулося прощання на Майдані Незалежності. Поховали журналістку на Байковому кладовищі.
Прощання з журналісткою Вікторією Рощиною / фото Валентини Поліщук / 24 Канал
На похороні 27-річної Вікторії були присутні близькі, колеги та просто небайдужі громадяни.
Люди висловлюють шану загиблій журналістці / фото Валентини Поліщук / 24 Канал
Про загибель Вікторії Рощиної стало відомо 10 жовтня 2024 року. Проте тіло дівчини вдалося повернути лише у лютому 2025 року. На ньому виявили численні ознаки катування, зокрема садна, крововиливи та зламане ребро. Окрім того, експерти побачили можливі ознаки застосування електроструму.
Як прощалися з Вікторією Рощиною / фото Валентини Поліщук / 24 Канал
Крім того, у Вікторії були відсутні деякі внутрішні органи – головний мозок, очні яблука та частина трахеї.
2 серпня Вікторія Рощина була посмертно нагороджена орденом Свободи "за непохитну віру в те, що свобода здолає все".