Замученную журналистку Викторию Рощину похоронили в Киеве – фоторепортаж

Как проходила церемония прощания с Викторией – далее в эксклюзивном фоторепортаже 24 Канала.
Что известно о похоронах Виктории Рощиной?
Панихида по погибшей Виктории Рощиной началась в 12:00 в Михайловском Златоверхом соборе.
После этого состоялось прощание на Майдане Независимости. Похоронили журналистку на Байковом кладбище.
Прощание с журналисткой Викторией Рощиной / фото Валентины Полищук / 24 Канал
На похоронах 27-летней Виктории присутствовали близкие, коллеги и просто неравнодушные граждане.
Люди выражают почтение погибшей журналистке / фото Валентины Полищук / 24 Канал
О гибели Виктории Рощиной стало известно 10 октября 2024 года. Однако тело девушки удалось вернуть только в феврале 2025 года. На нем обнаружили многочисленные признаки пыток, в частности ссадины, кровоизлияния и сломанное ребро. Кроме того, эксперты увидели возможные признаки применения электротока.
Как прощались с Викторией Рощиной / фото Валентины Полищук / 24 Канал
Кроме того, у Виктории отсутствовали некоторые внутренние органы – головной мозг, глазные яблоки и часть трахеи.
2 августа Виктория Рощина была посмертно награждена орденом Свободы "за непоколебимую веру в то, что свобода преодолеет все".