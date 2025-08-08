Замученную журналистку Викторию Рощину похоронили в Киеве – фоторепортаж

Как проходила церемония прощания с Викторией – далее в эксклюзивном фоторепортаже 24 Канала.

Что известно о похоронах Виктории Рощиной?

Панихида по погибшей Виктории Рощиной началась в 12:00 в Михайловском Златоверхом соборе.

После этого состоялось прощание на Майдане Независимости. Похоронили журналистку на Байковом кладбище.

Прощание с журналисткой Викторией Рощиной / фото Валентины Полищук / 24 Канал

На похоронах 27-летней Виктории присутствовали близкие, коллеги и просто неравнодушные граждане.

Люди выражают почтение погибшей журналистке / фото Валентины Полищук / 24 Канал

О гибели Виктории Рощиной стало известно 10 октября 2024 года. Однако тело девушки удалось вернуть только в феврале 2025 года. На нем обнаружили многочисленные признаки пыток, в частности ссадины, кровоизлияния и сломанное ребро. Кроме того, эксперты увидели возможные признаки применения электротока.

Как прощались с Викторией Рощиной / фото Валентины Полищук / 24 Канал

Кроме того, у Виктории отсутствовали некоторые внутренние органы – головной мозг, глазные яблоки и часть трахеи.