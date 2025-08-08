Тіло закатованої журналістки окупанти повернули наприкінці квітня 2025 року. Про смерть 27-річної дівчини у полоні стало відомо у жовтні 2024 року, передає 24 Канал.

Якою була вбита росіянами Вікторія Рощина?

Під час прощання з Вікторією Рощиною на Майдані Незалежності колеги поділилися спогадами про неї.

Так, журналіст Тарас Ільків розповів, що працював з Вікторією у перші місяці повномасштабного вторгнення як редактор. Вони разом готували теми репортажів про життя в окупації. Вже тоді, зазначив журналіст, дівчина розуміла, як важливо тримати зв'язок з окупованими містами. Вікторія як ніхто вірила, що на окупованих територіях – наші люди, за яких треба боротися.

Ільків зізнався, що з журналісткою було працювати непросто. Передусім, через особистий страх.

Коли ви видаляєте переписку перед її черговою поїздкою (на окуповані території – 24 Канал), ти просто не знаєш, коли вона знову вийде на зв'язок, і чи вийде взагалі,

– сказав журналіст.

Він зауважив, що вже тоді було зрозуміло, що Рощина робить історичну роботу, на яку майже ніхто не здатен.

Якщо б мене попросили дуже коротко охарактеризувати Вікторію як людину, як журналіста, як колегу – я б сказав, що це людина, якій важливо зробити те, що не може і не хоче навіть робити ніхто,

– підсумував Ільків.

Він також подякував батькам журналістки за таку доньку.

Колишній головний редактор "Громадського" Ангеліна Карякіна, яка працювала з Вікторією майже три роки, пригадала, що журналістка ніколи не скаржилася, що вона втомилася.

Вікторія ніколи не брала відпусток. Вона працювала тому, що для неї це була не робота, журналістика була для неї покликанням,

– сказала Карякіна.

Вікторія ніколи не казала, що її щось не влаштовує. Єдине, на що вона могла поскаржитися – це обмеження її доступу до інформації.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва сказала, що з Вікою в неї завжди асоціюватиметься слово "служіння".

Служіння суспільству, читачам, аудиторії. Це те, що вона робила з особливою відданістю та сміливістю. Це найсміливіша людина-журналіст, яку я зустрічала у своєму житті,

– поділилася Мусаєва.