Що відомо про Вікторію Рощину, як журналістка потрапила у ворожий полон та її загибель – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про Вікторію Рощину

Вікторія Рощина народилася 6 жовтня 1996 року. Вона працювала на hromadske. У біографії про себе на сайті видання Вікторія написала: "В журналістиці з 16 років. Спеціалізуюсь на темах криміналу, правозахисної діяльності та судової системи". Там також вказується, що вона працювала журналісткою та ведучою на "Українському радіо", "UA:Першому", писала для "Крим.Реалії", "Цензор.нет".

Також вона публікувала тексти в "Українській правді" та "Радіо Свобода". Зокрема, у 2022 році Рощина написала для УП низку репортажів з тимчасово окупованих територій.

У 2022 році отримала премію Міжнародного жіночого медійного фонду "За мужність у журналістиці".

Затримання журналістки російською ФСБ

У березні 2022 року журналістка висвітлювала події з гарячих точок на сході й півдні України. В один з днів видання "hromadske" повідомило про її зникнення. Вікторія планувала їхати до Маріуполя, однак 12 березня раптово припинила виходити на зв'язок. Тоді журналістка перебувала в окупованому Бердянську.

Вже 16 березня стало відомо, що жінку затримали представники російської ФСБ.

Невдовзі 22 березня з'явилася інформація, що окупанти звільнили Рощину з полону, змусивши записати відео із запереченням претензій до російських спецслужб.

Вікторія Рощина потрапила у полон ворога

Міжнародний фонд підтримки жінок у ЗМІ повідомив, що Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

За словами її батька, 27 липня вона вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні. Коли рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала, де саме перебуває.

Вперше окупанти підтвердили, що журналістка в полоні у травні 2024 року.

Загибель української журналістки

В четвер, 10 жовтня, 2024 року у мережі з'явилася інформація, що українська журналістка Вікторія Рощина загинула у російському полоні. Увечері цього дня цю інформацію офіційно підтвердили.

Це повідомив речник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко. За його словами, наразі причини загибелі журналістки невідомі. Він додав, що обставини смерті Вікторії Рощиної встановлюють.

Зауважимо, що представник ГУР Андрій Юсов розповів, що Вікторія Рощина була у списках на обмін і вже найближчим часом мала повернутися на Батьківщину.