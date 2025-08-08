Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Вікторія Рощина загинула в російському полоні

Панахида розпочалася о 12:00 у Михайлівському Золотоверхому соборі. Після цього заплановано прощання на Майдані Незалежності та поховання на Байковому кладовищі.

У Києві почалося прощання з Вікторією Рощиною: дивіться відео

Нагадаємо, 10 жовтня, 2024 року у мережі з'явилася інформація, що українська журналістка Вікторія Рощина загинула у російському полоні. Увечері цього дня цю інформацію офіційно підтвердили.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, Вікторія Рощина була у списках на обмін і вже найближчим часом мала повернутися на Батьківщину.

Прощання розпочалося в Михайлівському Золотоверхому соборі / Фото: OBOZ.UA, hromadske

Лише 24 квітня 2025 року стало відомо, що тіло Вікторії Рощиної повернули в Україну. За словами заступника міністра внутрішніх справ України Леоніда Тимченка, тіло журналістки репатріювали наприкінці лютого в межах відповідної процедури.

Інформацію про повернення тіла Вікторії Рощиної тривалий час не оприлюднювали. Як пояснив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, збереження інформаційної тиші було необхідним – через ризик, що російська сторона могла вдатися до підміни тіла.

2 серпня Володимир Зеленський повідомив, що Вікторія Рощина була посмертно нагороджена орденом Свободи "за непохитну віру в те, що свобода здолає все".