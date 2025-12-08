У перший тиждень зими ситуація на фронті залишається вкрай важкою, проте у порівнянні з листопадом, на лінії зіткнення спостерігається певне зменшення кількості ворожих атак. Однак якщо говорити про конкретні ділянки, то тенденції там різні – подекуди ворог посилює тиск, а десь зменшує інтенсивність штурмів.

Найважча ситуація зараз у районах Лимана, Сіверська, Костянтинівки, Мирнограда, Покровська та Гуляйполя. Тривають бої також у Вовчанську, Куп'янську і Часовому Яру.

Про те, яким був перший тиждень зими на фронті з 1 по 7 грудня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Динаміка бойових дій

У порівнянні з попереднім тижнем, ворог зменшив кількість атак на фронті. Минулого тижня кількість штурмів щодня коливалася від 161 до 226 по всій лінії зіткнення. Усього росіяни атакували 1 273 рази.

Незмінно найважчими залишаються напрямки на Донеччині, особливо район Покровсько-Мирноградської агломерації, на який припадає чи не найбільша кількість бойових зіткнень.

За напрямками ситуація наступна:

Покровський – 370 атак;

Костянтинівський – 162 атаки;

Лиманський – 119 атак;

Олександрівський – 117 атак;

Гуляйпільський – 88 атак;

Слов'янський – 70 атак;

Харківський – 70 атак;

Куп'янський – 37 атак;

Сумський – 15 атак;

Придніпровський – 14 атак;

Краматорський – 12 атак;

Оріхівський – 8 атак.

Росіяни кілька днів не здійснювали штурмів на Оріхівському напрямку, але під кінець тижня поновили атаки в напрямку Запоріжжя. Також протягом тижня відбувся спад атак на Гуляйпільському напрямку, однак на вихідних штурми посилилися.

Попри всі російські атаки лінія фронту не зазнала змін на Сумському, Куп'янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках поговоримо далі.

Просування росіян на Харківщині

Російські загарбники продовжують активні штурми на півночі Харківщини, зокрема в районах Вовчанська та Дворічанського. Поблизу останнього минулого тижня росіяни мали просування.





Ситуація на півночі Харківщини / Карта DeepStateMAP

Для того, аби ускладнити оборону нашим воїнам на Харківщині, російські окупанти завдали ударів по дамбі Печенізького водосховища, через що пошкоджена проїжджа частина. Однак ворог повторно атакує греблю, що може призвести до підтоплень.

У 16-му корпусі заявили, що українська логістика готова до сценарію можливого підтоплення унаслідок ударів росіян по Печенізькому водосховищу. Тому атаки росіян більше націлені на цивільних – через дамбу здійснювалася евакуація з прифронтових територій, а водосховище забезпечує 70% потреб Харкова.

Росіяни на підступах до Лимана

Вкрай загострюється ситуація в районі міста Лиман на півночі Донеччини, де росіяни прагнуть закріпитися до настання морозів. Північний фланг міста залишається стабільним, а ось південніше Лимана ситуація вкрай важка.

Росіяни минулого тижня мали суттєві просування поблизу Ямполя в бік села Діброва та міста Лиман. Ворог закріпився за менш ніж 2 кілометри від околиць міста. Водночас весь Ямпіль фактично сіра зона, а на півночі села закріпився ворог.





Ситуація в районі міста Лиман / Карта DeepStateMAP

Разом із просуваннями тривають постійні атаки з усього наявного озброєння та фіксується величезна кількість ворожих дронів, зокрема так званих дронів-ждунів – FPV, які поблизу доріг вичікують на транспорт наших військових.

Росіяни просуваються у Сіверську

У сусідньому Сіверську ситуація далеко не легша. Сіра зона охоплює тепер абсолютну більшість міста. Водночас росіяни закріпилися на східних околицях Сіверська.

Крім того, росіяни просунулися поблизу міста, а сіра зона розширилася також в райони сіл Званівка та Свято-Покровське. В останньому минулого тижня ворог розстріляв військовополоненого.

Також росіяни просунулися між Роздолівкою і Федорівкою, де тривалий час лінія зіткнення була незмінною. Поблизу цих сіл також розширилася сіра зона. По всій лінії зіткнення на Слов'янському напрямку точаться важкі бої.





Ситуація в районі Сіверська / Карта DeepStateMAP

Просування ворога біля Костянтинівки

Костянтинівський напрямок зараз є другим за кількістю російських атак, проте лінія зіткнення на цій ділянці певною мірою стабілізована. Хоча, на жаль, і там росіяни мали просування минулого тижня.

Росіянам вдалося просунутися біля села Ступочки та в районі Клебан-Бицького водосховища. Водночас тривають спроби ворога проникнути в саму Костянтинівку, частина південних околиць якої у сірій зоні.





Ситуація в районі Костянтинівки / Карта DeepStateMAP

Бої в Покровську та Мирнограді

Ситуація на Покровському напрямку надскладна – тривають бої в Покровську та Мирнограді в умовах фактичного оточення – усі логістичні шляхи під вогневим контролем росіян.

Минулого тижня росіяни мали суттєві просування в районі Мирнограда. Ворог просунувся біля Миколаївки та Балагану, а також закріпився і просунувся у південній частині самого Мирнограда та південніше міста. Однак більша частина Мирнограда – під контролем Сил оборони.





Ситуація в Мирнограді / Карта DeepStateMAP

У центрі Покровська ворог також просунувся. Ворожі війська підійшли під дорогу, що веде з Мирнограда на Павлоград. Лінія зіткнення тепер проходить фактично по цій дорозі.





Ситуація в Покровську / Карта DeepStateMAP

Також ворожі війська мали успіх в районі Добропільського виступу – там росіяни просунулися біля сіл Шахове та Софіївка.





Ситуація в районі Добропільського виступу / Карта DeepStateMAP

Просування росіян біля Гуляйполя

На Дніпропетровщині минулого тижня ворожих просувань не фіксували, водночас важка ситуація в Запорізькій області.

Минулого тижня росіяни просунулися в районах сіл Солодке і Рівнопілля в напрямку дороги, яка веде до Гуляйполя. Сіра зона розширилася до села Добропілля.

Водночас росіяни просунулися і біля самого Гуляйполя та здійснюють спроби закріпитися на околицях міста, але поки що безуспішно.





Ситуація в районі Гуляйполя / Карта DeepStateMAP

Росіяни продовжують просування на Запоріжжя

На Оріхівському напрямку основною ділянкою ворожого тиску є район дороги, що веде з Василівки до Запоріжжя, тому найзапекліші бої точаться саме в районі Приморського і Степногірська. Біля останнього минулого тижня росіяни просунулися.

Сам Степногірськ – у сірій зоні. Мета росіян на цій ділянці – дійти до Приморського, Річного і Веселянки, що дозволить посилено атакувати Запоріжжя, зокрема FPV-дронами. Зараз відстань від фронту до обласного центру – 21 кілометр.





Ситуація на Оріхівському напрямку / Карта DeepStateMAP

На фронті важко, а насамперед – нашим захисникам і захисницям, які в надскладних умовах стримують ворожу навалу. Які б розмови про мир не точилися, але російські штурми й нічний терор всієї країни доводять – Москва не планує зупинятися. Тому ми мусимо підтримувати наших воїнів всіма можливими способами. Найпростіший – просто зараз задонатити на потреби війська. Саме для цього існує наш благодійний Фонд24 – там ви можете долучитися до актуальних зборів та переглянути звіти про вже передану допомогу.