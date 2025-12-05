Це село розташоване південно-західніше Сіверська на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Що відомо про розстріл українського військового?

На відео, яке опублікували росіяни, штурмова група окупантів бере в полон солдата Сил Оборони. Український захисник виходить з укриття з піднятими руками, але одразу отримує чергу з автомата та падає на порозі будинку.

У DeepState зазначають, що додатковий інтерес викликає локація, адже ворог діє вже за річкою Бахмутка. Крім того, зараз складно зрозуміти реальну ситуацію у Сіверську.

Росіяни регулярно розстрілюють українських військових