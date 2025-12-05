Це село розташоване південно-західніше Сіверська на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
Що відомо про розстріл українського військового?
На відео, яке опублікували росіяни, штурмова група окупантів бере в полон солдата Сил Оборони. Український захисник виходить з укриття з піднятими руками, але одразу отримує чергу з автомата та падає на порозі будинку.
У DeepState зазначають, що додатковий інтерес викликає локація, адже ворог діє вже за річкою Бахмутка. Крім того, зараз складно зрозуміти реальну ситуацію у Сіверську.
Росіяни регулярно розстрілюють українських військових
Кілька днів тому російські загарбники стратили полоненого військовослужбовця ЗСУ на Покровському напрямку, зв'язавши йому руки та розстрілявши після ударів прикладом автомата.
Вони також розстріляли п'ятьох військовополонених бійців Сил оборони України поблизу селища Зелений Гай на Запоріжжі.
Окрім цього, росіяни вчиняють такі дії щодо цивільних. Раніше у Покровську російські окупанти розстріляли трьох місцевих мешканців та поранили жінку. Варто зауважити, що такі дії ворога є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин.