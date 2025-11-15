На це відреагував омбудсман Дмитро Лубінець, передає 24 Канал.
Дивіться також Російський дрон атакував поліцейське авто на Харківщині: загинув 30-річний правоохоронець
Що відомо про розстріл українських військових на Запоріжжі?
У DeepState, коментуючи інцидент, розповіли, що росіяни "зайшли зі спини", фронт був в іншій стороні. Вони розстріляли українських військових майже впритул.
Втім, вбивці довго не прожили – помста не забарилася. Їх вдалося ліквідувати FPV-дроном через 20 хвилин.
Лубінець направив офіційні листи до МКЧХ та ООН щодо факту вбивства українських військових.
Він закликав міжнародну спільноту негайно відреагувати на це.
Уповноважений з прав людини зауважив, що цим кроком Росія ще раз свідомо понехтувала нормами міжнародного гуманітарного права.
Такі вбивства не є поодинокими випадками – вони формують системний характер злочинної поведінки держави-агресора,
– додав він.
Омбудсман також наголосив, що вбивство військовополонених – це грубе порушення міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Такі вчинки кваліфікують як тяжкий міжнародний злочин.
Зверніть увагу! Якщо ви стали свідком або маєте будь-яку інформацію щодо порушення прав громадян України, страт українських військовослужбовців, негайно повідомляйте про це на "гарячу лінію" омбудсмана України за номером 0800501720 та до правоохоронних органів.
Воєнні злочини Росії
Російський дрон атакував цивільних у Харківській області. Загинули 3 осіб, ще одна поранена. Люди просто їхали за пенсією та продуктами.
Нещодавно журналістам вдалося поговорити із сержантом російської армії Володимиром Борзуновим, який зізнався у розстрілах цивільних у Бучі та заявив, що йому "все одно".
Водночас в Україні вперше засудили окупанта за розстріл українського військового. Він отримав довічний термін.