На це відреагував омбудсман Дмитро Лубінець, передає 24 Канал.

Що відомо про розстріл українських військових на Запоріжжі?

У DeepState, коментуючи інцидент, розповіли, що росіяни "зайшли зі спини", фронт був в іншій стороні. Вони розстріляли українських військових майже впритул.

Втім, вбивці довго не прожили – помста не забарилася. Їх вдалося ліквідувати FPV-дроном через 20 хвилин.

Лубінець направив офіційні листи до МКЧХ та ООН щодо факту вбивства українських військових.

Він закликав міжнародну спільноту негайно відреагувати на це.

Уповноважений з прав людини зауважив, що цим кроком Росія ще раз свідомо понехтувала нормами міжнародного гуманітарного права.

Такі вбивства не є поодинокими випадками – вони формують системний характер злочинної поведінки держави-агресора,

– додав він.

Омбудсман також наголосив, що вбивство військовополонених – це грубе порушення міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Такі вчинки кваліфікують як тяжкий міжнародний злочин.

Зверніть увагу! Якщо ви стали свідком або маєте будь-яку інформацію щодо порушення прав громадян України, страт українських військовослужбовців, негайно повідомляйте про це на "гарячу лінію" омбудсмана України за номером 0800501720 та до правоохоронних органів.

Воєнні злочини Росії